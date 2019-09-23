Сирия, 23 сентября. САА привела свои войска на границе с Израилем в боевую готовность. ИГ1* заявили о своей причастности к организации взрыва в провинции Багдад. Мирные жители пострадали во время междоусобиц протурецких исламистов в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели огонь по укрепрайонам «Ан-Нусры»*** на юге Идлиба; повысили боеготовность войск вблизи израильской границы; направили подкрепления на запад Даръа.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: подверглась междоусобным стычкам в Африне, пострадали мирные жители.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за организацию взрыва в иракской провинции Багдад.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла двух боевиков в результате нападения неизвестных западнее Идлиба; столкнулась с протестами гражданских лиц в «Большом Идлибе».

Курды: арестовали более 20 мирных жителей в городе Рас Аль-Айн в Хасаке; возводили тоннели на севере Ракки; взяли под стражу главу местного образовательного центра в населенном пункте Тель-Барк в Хасаке.

ВС Ирака: задержали шесть джихадистов ИГИЛ1 в провинции Ниневия.

ВВС Турции: нейтрализовали семь членов РПК на севере Ирака.

Провинция Дамаск

На территорию оазиса Восточная Гута вновь был доставлен гуманитарный груз от российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Как сообщал представитель ЦПВС Сергей Дубровин, наборы с продовольствием и предметами первой необходимости общим весом более чем в 4,5 тонны, в которых содержались рис, чай, сгущенное молоко, мука и сахар, были распределены среди нуждающихся жителей города Айн-Тарма. В первую очередь их получили старики и женщины с детьми. Напомним, город перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в апреле 2018-го, после того как джихадисты группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Ахрар Аш-Шам» были депортированы на северо-запад САР.

Провинция Алеппо

Поступали данные о новых столкновениях между двумя протурецкими бандгруппами, которые входят в состав формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», на северо-западе региона. Согласно данным информационного портала Baladi-News, стычки отмечались неподалеку от города Джандарис в кантоне Африн. В ходе развернувшихся перестрелок был убит ребенок и пострадал один из местных жителей. По неподтвержденным сведениям, причиной начала столкновений стали разногласия в разделе имущества, изъятого у населения. После гибели мальчика жители Африна вышли на демонстрации, организовав их у военного штаба группировки. Митингующие требовали от исламистов соблюдения гражданских прав населения.

Во второй половине дня появилась информация о возобновлении взаимных обстрелов между курдами и радикалами. На этот раз инициатором вооруженного конфликта стала «Сирийская свободная армия»** (ССА), боевики которой ударили по Тель-Рифату.

Провинция Идлиб

В зоне контроля террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, продолжились вылазки неизвестных. Как передавал Twitter-канал (Step_Agency), атаке повергся контрольно-пропускной пункт джихадистов на западе от Идлиба, что привело к гибели двух членов группировки. Предполагаемыми нападавшими считаются радикалы подпольных ячеек «Исламского государства», сведения об активизации которых стали появляться еще в субботу.

Неспособность боевиков обеспечить безопасность мирного населения, а также постоянные поборы и незаконные аресты, вновь подвигли население «Большого Идлиба» выйти на демонстрации. По данным военного источника в сети Twitter (Monika_Mnemonik), исламисты «Ан-Нусры» попытались разогнать митингующих при помощи водометов.

В южной части провинции тем временем не прекращались взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков. Ответным ударам артиллерии сил САР подверглись укрепрайоны радикалов поблизости от населенных пунктов Кафр-Увейд, Сфухен и Маарет-Хурма.

«Ан-Нусра» до сих пор продолжает препятствовать выходу мирных жителей на подконтрольные САА территории. Военный источник в сети Twitter (AncoraFischia) передавал, что исламисты перекрыли все шоссе, ведущие к гумкоридору в районе «Абу-Духура». Как известно, боевики намереваются использовать жителей в качестве прикрытия в случае начала военных действий с правительственными войсками.

Провинция Ракка

Курды продолжили строить новые фортификационные сооружения на севере региона, несмотря на прежние заявления о сносе своих укреплений вблизи турецкой границы. Как передает интернет-портал Masar Press Agency, «Демократические силы Сирии» (SDF) возводили тоннели вблизи населенного пункта Сулук. Во время проводимых работ произошел взрыв СВУ, в результате которого двое рабочих пострадали.

Тем временем в ходе зачистки от завалов города Ракка погибли трое мужчин. Все они принимали участие в уборке обломков здания детской больницы, передавал Twitter-канал (EuphratesPost).

Провинция Хасака

Возобновились аресты с целью насильственной вербовки сирийцев в ряды SDF в провинции Хасака. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (FoxJapen), в городе Рас Аль-Айн были задержаны и направлены в тренировочные лагеря более 20 гражданских лиц.

Во второй половине дня в населенном пункте Тель-Брак в Хасаке был арестован руководитель одного из местных образовательных центров. Twitter-канал (EuphratesPost) передавал, что задержанный осуждал антинародную политику SDF, в частности повышение цен на топливо и навязанную программу обучения в учебных заведениях.

Провинция Эль-Кунейтра

Стало известно о том, что правительственные подразделения, базирующиеся у границы с Израилем, были приведены в состояние повышенной боеготовности. Об этом сообщал Twitter-канал (yosefyisrael25). Поводом для этого стала неудавшаяся попытка атаки неизвестных в Эль-Кунейтре, где двумя днями ранее был перехвачен ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой. Позднее также поступала информация о прибытии на границу Даръа и Эль-Кунейтры дополнительных частей Сирийской арабской армии (САА).

Ирак

Правительственные войска Ирака в минувшие сутки продолжили поиск так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Согласно данным новостного портала Bas News, шесть террористов были задержаны в провинции Ниневия. Как было выяснено в ходе допроса, все они во время господства ИГ служили в «органе управления» под названием «Диван Аль-Джунд», который занимался оснащением и вооружением отрядов, вел поиск новобранцев и наемников, а также ведал распределением земель за участие в военных действиях.

После полудня медиапортал ИГИЛ «Аль-Амак» заявил об ответственности членов группировки за организацию теракта в городе Кербела. Напомним, на подъезде к населенному пункту на СВУ подорвался пассажирский автобус, в результате чего погибли 12 и пострадали еще пять человек.

Появились новые данные о ходе операции «Коготь-3» в Северном Ираке. По информации турецкого Минобороны, во время боевых вылетов ВВС Турции были уничтожены семь членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

1 Организация запрещена на территории РФ.