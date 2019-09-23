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Новости Сирии

Сирия новости 23 сентября 06.00: ИГ* призналось в организации теракта в Багдаде, жертвы междоусобиц боевиков в Африне

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Боевик

Сирия, 23 сентября. САА привела свои войска на границе с Израилем в боевую готовность. ИГ1* заявили о своей причастности к организации взрыва в провинции Багдад. Мирные жители пострадали во время междоусобиц протурецких исламистов в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели огонь по укрепрайонам «Ан-Нусры»*** на юге Идлиба; повысили боеготовность войск вблизи израильской границы; направили подкрепления на запад Даръа.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: подверглась междоусобным стычкам в Африне, пострадали мирные жители.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за организацию взрыва в иракской провинции Багдад.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла двух боевиков в результате нападения неизвестных западнее Идлиба; столкнулась с протестами гражданских лиц в «Большом Идлибе».

Курды: арестовали более 20 мирных жителей в городе Рас Аль-Айн в Хасаке; возводили тоннели на севере Ракки; взяли под стражу главу местного образовательного центра в населенном пункте Тель-Барк в Хасаке.

ВС Ирака: задержали шесть джихадистов ИГИЛ1 в провинции Ниневия.

ВВС Турции: нейтрализовали семь членов РПК на севере Ирака.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

На территорию оазиса Восточная Гута вновь был доставлен гуманитарный груз от российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Как сообщал представитель ЦПВС Сергей Дубровин, наборы с продовольствием и предметами первой необходимости общим весом более чем в 4,5 тонны, в которых содержались рис, чай, сгущенное молоко, мука и сахар, были распределены среди нуждающихся жителей города Айн-Тарма. В первую очередь их получили старики и женщины с детьми. Напомним, город перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в апреле 2018-го, после того как джихадисты группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Ахрар Аш-Шам» были депортированы на северо-запад САР.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Поступали данные о новых столкновениях между двумя протурецкими бандгруппами, которые входят в состав формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», на северо-западе региона. Согласно данным информационного портала Baladi-News, стычки отмечались неподалеку от города Джандарис в кантоне Африн. В ходе развернувшихся перестрелок был убит ребенок и пострадал один из местных жителей. По неподтвержденным сведениям, причиной начала столкновений стали разногласия в разделе имущества, изъятого у населения. После гибели мальчика жители Африна вышли на демонстрации, организовав их у военного штаба группировки. Митингующие требовали от исламистов соблюдения гражданских прав населения.

Во второй половине дня появилась информация о возобновлении взаимных обстрелов между курдами и радикалами. На этот раз инициатором вооруженного конфликта стала «Сирийская свободная армия»** (ССА), боевики которой ударили по Тель-Рифату.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В зоне контроля террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, продолжились вылазки неизвестных. Как передавал Twitter-канал (Step_Agency), атаке повергся контрольно-пропускной пункт джихадистов на западе от Идлиба, что привело к гибели двух членов группировки. Предполагаемыми нападавшими считаются радикалы подпольных ячеек «Исламского государства», сведения об активизации которых стали появляться еще в субботу.

Неспособность боевиков обеспечить безопасность мирного населения, а также постоянные поборы и незаконные аресты, вновь подвигли население «Большого Идлиба» выйти на демонстрации. По данным военного источника в сети Twitter (Monika_Mnemonik), исламисты «Ан-Нусры» попытались разогнать митингующих при помощи водометов.

В южной части провинции тем временем не прекращались взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков. Ответным ударам артиллерии сил САР подверглись укрепрайоны радикалов поблизости от населенных пунктов Кафр-Увейд, Сфухен и Маарет-Хурма.

«Ан-Нусра» до сих пор продолжает препятствовать выходу мирных жителей на подконтрольные САА территории. Военный источник в сети Twitter (AncoraFischia) передавал, что исламисты перекрыли все шоссе, ведущие к гумкоридору в районе «Абу-Духура». Как известно, боевики намереваются использовать жителей в качестве прикрытия в случае начала военных действий с правительственными войсками.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Курды продолжили строить новые фортификационные сооружения на севере региона, несмотря на прежние заявления о сносе своих укреплений вблизи турецкой границы. Как передает интернет-портал Masar Press Agency, «Демократические силы Сирии» (SDF) возводили тоннели вблизи населенного пункта Сулук. Во время проводимых работ произошел взрыв СВУ, в результате которого двое рабочих пострадали.

Тем временем в ходе зачистки от завалов города Ракка погибли трое мужчин. Все они принимали участие в уборке обломков здания детской больницы, передавал Twitter-канал (EuphratesPost).

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Возобновились аресты с целью насильственной вербовки сирийцев в ряды SDF в провинции Хасака. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (FoxJapen), в городе Рас Аль-Айн были задержаны и направлены в тренировочные лагеря более 20 гражданских лиц.

Во второй половине дня в населенном пункте Тель-Брак в Хасаке был арестован руководитель одного из местных образовательных центров. Twitter-канал (EuphratesPost) передавал, что задержанный осуждал антинародную политику SDF, в частности повышение цен на топливо и навязанную программу обучения в учебных заведениях.

Провинция Эль-Кунейтра

Карта военных действий — Эль-Кунейтра

Стало известно о том, что правительственные подразделения, базирующиеся у границы с Израилем, были приведены в состояние повышенной боеготовности. Об этом сообщал Twitter-канал (yosefyisrael25). Поводом для этого стала неудавшаяся попытка атаки неизвестных в Эль-Кунейтре, где двумя днями ранее был перехвачен ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой. Позднее также поступала информация о прибытии на границу Даръа и Эль-Кунейтры дополнительных частей Сирийской арабской армии (САА).

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Правительственные войска Ирака в минувшие сутки продолжили поиск так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Согласно данным новостного портала Bas News, шесть террористов были задержаны в провинции Ниневия. Как было выяснено в ходе допроса, все они во время господства ИГ служили в «органе управления» под названием «Диван Аль-Джунд», который занимался оснащением и вооружением отрядов, вел поиск новобранцев и наемников, а также ведал распределением земель за участие в военных действиях.

После полудня медиапортал ИГИЛ «Аль-Амак» заявил об ответственности членов группировки за организацию теракта в городе Кербела. Напомним, на подъезде к населенному пункту на СВУ подорвался пассажирский автобус, в результате чего погибли 12 и пострадали еще пять человек.

Появились новые данные о ходе операции «Коготь-3» в Северном Ираке. По информации турецкого Минобороны, во время боевых вылетов ВВС Турции были уничтожены семь членов Рабочей партии Курдистана (РПК).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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