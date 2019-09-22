«Думаю, она выкарабкается»: сестра Фриске рассказала, кто может спасти Заворотнюк

Москва, 22 сентября. Сестра российской исполнительницы Жанны Фриске Наталья рассказала, что покойная певица ни разу не пожалела о рождении сына Платона.

Наталья, комментируя болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк, призналась, что Платон помогал Жанне на протяжении всего процесса лечения.

«Благодаря ему она два года и жила», — заявила сестра Фриске телеканалу НТВ.

Она также рассказала о том, кто же может помочь Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется со страшным недугом — последней стадией рака головного мозга. По словам Натальи, только семья может спасти звезду сериала «Моя прекрасная няня».

«Насте, конечно же, все ее детишки, муж любимый, потому что я видела, как они с Петром друг друга любят. Им сейчас нужно побыть самим с собой наедине, побыть с Настей. Я думаю, что она выкарабкается, у нее будет время полечиться», — подчеркнула она.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Однако к настоящему моменту точной информации о здоровье актрисы не поступало. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Именно это, как утверждают некоторые эксперты, могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.

По последним данным, Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. У врачей получилось вывести артистку из критического состояния.