Сирия, 22 сентября. Мирные жители вышли на митинг против произвола протурецких боевиков в Африне. Вылеты ВВС Турции привели к нейтрализации семи террористов РПК на севере Ирака. САА приступила к новому этапу обследования территорий на западе Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследуют территории на западе провинции Дейр-эз-Зор; задержали бывшего боевика вооруженной оппозиции к северо-западу от Даръа.

«Сирийская свободная армия»** (САА): открыла огонь по укрепрайонам курдов в районе города Тель-Рифат в северной части Алеппо.

ВВС Турции: в ходе боевых вылетов нейтрализовали семь курдских террористов на севере Ирака.

Провинция Алеппо

Информационное агентство ANF News опубликовало информацию о возобновлении перестрелок на линии разграничения сил курдов и протурецких боевиков в северной части Алеппо. По данным курдского медиапортала, исламисты «Сирийской свободной армии» (ССА) открыли огонь по району города Тель-Рифат. Пока неизвестно, были ли зафиксированы случаи убийства или ранения мирных жителей. Напомним, накануне противоборствующие стороны также обменивались ударами неподалеку от Аль-Баба.

Тем временем стало известно о том, что смерть ребенка во время междоусобных стычек в рядах группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» подвигла мирных жителей Африна на организацию митинга у штаб-квартиры антиправительственного формирования. Сирийцы требуют от радикалов прекратить нарушать права гражданского населения, передает новостной портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, о гибели мальчика в ходе перестрелок исламистов стало известно сегодня утром.

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные войска приступили к новому этапу обследования местности в западной части провинции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (deirezzor24), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) проводят обыски в окрестностях поселения Аш-Шумития. Сведения о результатах операции пока не оглашались. Как известно, в районах пустыни Бадия Аш-Шам время от времени происходят вылазки подпольных ячеек «Исламского государства»1, которые, как уверены многие военные эксперты, координируют свои действия с силами международной коалиции, базирующимися в районе «Ат-Танфа».

Провинция Даръа

Twitter-канал (OGNreports) сообщает о том, что сирийские солдаты задержали одного из бывших боевиков вооруженной оппозиции в населенном пункте Сахам Аль-Голан, расположенном к северо-западу от административного центра провинции. Его подозревают в причастности к участившимся вылазкам неизвестных в регионе. Напомним, территория Даръа перешла под полный контроль Сирийской арабской армии (САА) летом прошлого года. Как отмечалось ранее, со многими бандформированиями удалось достичь мирного урегулирования конфликта благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон. Более того, тем, кто не имел отношения к совершению военных преступлений, была предоставлена возможность урегулировать свой правовой статус с правительством САР. Вероятно, некоторые из боевиков, примирившихся с властями, могли вернуться к антиправительственной деятельности.

Ирак

Поступили новые сведения о ходе третьего этапа военной операции «Коготь» на севере Ирака. Как передает информагентство Anadolu Agency, ссылаясь на данные, предоставленные Министерством обороны Турции, боевые вылеты турецких военных самолетов привели к нейтрализации по меньшей мере семи боевиков курдской группировки Рабочая партия Курдистана (РПК). Отмечается, что авиаудары были нанесены в соответствии с точными разведданными. Напомним, о начале кампании в Иракском Курдистане турецкие власти объявили 27 мая. Ее целью является зачистка приграничных с Турцией территорий от радикальных курдских формирований, угрожающих целостности Республики. По информации турецкого оборонного ведомства, за последние четыре месяца в Ираке были ликвидированы более 400 членов РПК.

1 Организация запрещена на территории РФ.