Сирия, 23 сентября. Боевики ССА** заставляют похищенных детей чистить туалеты на своих пунктах базирования в Африне. Мирный житель погиб при разрыве гранаты в Хаджине к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Исламисты утверждают, что захватили в плен троих военных САА на северо-западе Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выпустили ракеты по расположениям джихадистов на окраине города Ариха в ответ на недавние провокационные обстрелы.

Сирийская свободная армия (ССА): заставляет похищенных детей чистить туалеты на своих пунктах базирования в Африне.

«Исламское государство»1 (ИГ1): обвиняется в гибели еще одного жителя Хаджина, подорвавшегося на гранате, предположительно оставленной террористами.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): утверждает, что захватила в плен троих военных САА на северо-западе Хамы.

Армия Турции: продолжает патрулирование территорий САР вдоль периметра Идлибской зоны деэскалации.

Провинция Алеппо

Так называемые полицейские отряды из состава протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) продолжают издевательства над гражданскими лицами в Африне к северо-западу от Алеппо. По данным военного источника в Twitter (@Devdas94), оккупанты заставляют похищенных ими детей голыми руками чистить туалеты в командных пунктах их так называемой полиции в районе Ширава. Кроме того, отмечается, что в этом замешан высокопоставленный боевик, назначенный оккупационными властями главой города Мареа. Напомним, Анкара захватила кантон при помощи подконтрольных радикалов в ходе операции «Оливковая ветвь» в марте 2018 года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередной взрыв произошел в городе Хаджин, находящемся к юго-востоку от Дейр-эз-Зора в зоне оккупации США и курдских сил. Согласно сведениям местного Twitter-канала DeirEzzor24, в населенном пункте разорвалась граната, в результате чего погиб мирный житель по имени Саад Даиф Аз-Закума. Предполагается, что взрывчатый боеприпас оставили террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ), ранее занимавшие почти всю провинцию. Хаджин долгое время оставался последним крупным оплотом ИГ в САР, поскольку действующие за Евфратом Демократические силы Сирии (SDF)**** не могли подступиться к стратегическому городу. На то, чтобы отбить «Хаджинский карман», у них ушло больше года. Притом на данный момент там по-прежнему действуют «спящие ячейки» террористической группировки.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли новый удар по опорным пунктам исламистских группировок в южной части Идлиба, реагируя на провокационные обстрелы боевиков. Так, по информации Step News Agency, правительственные силы выпустили ракеты по позициям радикалов вблизи кирпичного завода на окраине города Ариха к юго-западу от административного центра провинции. Данных о причиненном джихадистам уроне оппозиционное агентство не приводит. Стоит отметить, что в этом районе базируются преимущественно отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) и связанные с «Ан-Нусрой» формирования, которые систематически нарушают перемирие, введенное на всей территории Идлибской зоны деэскалации.

Турецкие военные продолжают патрулирование на северо-западе Сирии. В минувшие сутки их конвой прошел вдоль практически всего периметра Идлибской зоны — от пограничного перехода «Кафр-Лусин» на севере Идлиба через Маар Хитат и Сурман на юге региона, а также Таль-Тукан на северо-востоке к городу Аль-Эис на юго-западе соседней провинции Алеппо, передает местный источник в Twitter (@rien4djri).

Провинция Хама

Как уверяет связанный с исламистами источник в сети Twitter (@Step_Agency), боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» будто бы захватили в плен троих военнослужащих войск САР на линии соприкосновении сторон около освобожденного поселения Аль-Киркат, расположенного на северо-западе провинции Хама. Причем утверждается, что среди них также бы один лейтенант САА. Эта информация, однако, нуждается в проверке. Напомним, сирийская армия, поддерживаемая авиацией ВКС РФ, в прошлом месяце освободила от террористов обширные районы на этом направлении, в том числе стратегически значимый Аль-Латаминский выступ.

1 Организация запрещена на территории РФ.