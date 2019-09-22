Итальянские медики рассказали, как отличить рак желудка от язвы

Москва, 22 сентября. Итальянские врачи назвали основные симптомы, которые помогут отличить рак желудка от язвы и гастрита.

Первым тревожным звонком может стать метеоризм после еды, боли в животе, рвота и тошнота. Кроме того, о наличии опухоли свидетельствуют потеря аппетита, запор или же диарея, кровь в стуле, а также слабость, желтоватый цвет лица и внезапная потеря веса.

У язвы симптомы похожие, но их меньше, а диагностировать гастрит можно по боли в левой верхней части живота.

Специалисты отмечают, что чаще всего раком желудка болеют жители азиатских стран: Японии, Китая и Кореи. В группу риска попадают мужчины старше 55 лет, которые употребляют мало овощей или переносили операцию на желудке. Чтобы предотвратить развитие онкологического заболевания, врачи советуют употреблять меньше мяса.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили способы распространения раковых клеток в организме. Оказалось, что для миграции в здоровые ткани они используют широкие, а не узкие пространства в межклеточном матриксе. Это позволяет клеткам тратить меньше энергии на перемещение.

Данное открытие имеет для медицины огромную ценность, поскольку позволяет просчитать маршрут перемещения рака в организме и действовать на опережение. Кроме того, понимание принципов распространения опухолевых клеток позволит разработать новые методы терапии.