Детям в Ставрополе предложили играть с лидером «Аль-Каиды»

Ставрополь, 22 сентября. Игрушечные фигурки лидера террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена появились на прилавках одного из магазинов в Ставрополе.

Жители Ставрополя обнаружили пластиковую фигурку Усамы бен Ладена на витрине магазина детских товаров. Лидер террористической группировки изображен в традиционном наряде с чалмой и с черным флагом в руках. На флаге можно рассмотреть символы, которые обычно наносятся на знамена террористов. Стоимость игрушечного Усамы бен Ладена составляет две тысячи рублей.

Местные жители опубликовали фотографию «игрушечного террориста» в социальных сетях. Снимок вызвал бурю негодования со стороны пользователей Сети. Россияне выразили уверенность, что подобные «игрушки» героизируют лидера террористической организации, которая причастна к совершению кровавых терактов, передает «Регион Онлайн».

Лидер запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен был убит в 2011 году американским подразделением сил специального назначения в своем доме в городе Абботтабад. Власти США называют Усаму бен Ладена главным организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный террористический акт в истории человечества. Боевики «Аль-Каида» захватили несколько пассажирских самолетов, два из которых направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один пассажирский самолет террористы направили в здание Пентагона в Вашингтоне. В результате террористической атаки погибли около трех тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.