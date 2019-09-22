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WADA дало РФ три недели на объяснение данных московской лаборатории

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WADA дало РФ три недели на объяснение данных московской лаборатории

Москва, 22 сентября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что у РФ есть три недели, чтобы объяснить признаки манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории.

Ранее появилась информация, что Россию подозревают в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт.

WADA в минувшую пятницу проинформировало председателя института Национальных антидопинговых организаций Майкла Аска об этом случае. Соответствующую информацию передает газета Sportpressen.

«Мне сказали, что агентство начало процесс, который означает, что у России теперь есть три недели, чтобы ответить на вопросы о неточностях в данных о допинге», — подчеркнул Аск.

Он также заметил, что не хочет в настоящее время делать каких-либо окончательных выводов, однако «WADA должно снова отстранить РУСАДА». Председатель института Национальных антидопинговых организаций также предположил, что, возможно, «следует наказать страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство».

«Кроме того, есть вопросы к Международному олимпийскому комитету (МОК), который в свое время был против коллективного наказания России», — резюмировал Аск.

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