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Асад заявил, что Европа отстаивает в Сирии интересы США

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Асад заявил, что Европа отстаивает в Сирии интересы США

Дамаск, 22 сентября. Европейские страны в вопросе сирийского урегулирования отстаивают лишь интересы США. Об этом в воскресенье заявил президент Сирии Башар Асад во время встречи с итальянскими делегатами в Дамаске.

По его словам, многие европейские государства с самого начала заняли такую позицию и по сей день отказываются ее пересматривать, несмотря на большие перемены, которые происходят в САР.

«Европейские страны придерживались этой позиции, даже несмотря на большие перемены в последние годы, и продолжают проводить политику, которая направлена на удовлетворение интересов США, а не интересов этих стран», — сообщает канцелярия Асада в Telegram.

Президент Сирии также подчеркнул, что западные страны, которые разжигали войну в Сирии, теперь препятствуют борьбе с терроризмом и мирному урегулированию вооруженного конфликта. По его словам, они даже не дают сирийским беженцам вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике доставили примерно 4,5 тонны продовольственных наборов в пригороды Дамаска.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.

 

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