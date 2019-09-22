Посольство РФ ответило на планы отравленного в Эймсбери британца отсудить компенсацию у РФ

Лондон, 22 сентября. Посольство РФ в Лондоне заявило, что Россия неподсудна британским судам, отвечая на угрозы пострадавшего в Эймсбери жителя Великобритании подать иск против Москвы. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель дипломатического представительства, комментируя судебные перспективы иска.

Дипломат подчеркнул, что Россия полностью разделяет стремление британца выяснить обстоятельства инцидента в Эймсбери, однако вопросы нужно задавать не Москве, а Лондону, который по какой-то причине скрывает информацию, связанную с отравлением.

В частности, российскую сторону интересует, когда и где был обнаружен флакон, в котором якобы содержалось отравляющее вещество «Новичок», где этот флакон хранился с марта по июнь, имеет ли он отношение к инциденту в соседнем Солсбери и почему он был найден в разобранном виде, передает ТАСС.

«Несложно увидеть, что ответы на эти вопросы должны дать отнюдь не российские, а британские власти. До сих пор российской стороне не удалось добиться от Лондона адекватных ответов, а британские парламентарии и журналисты даже не пытаются их требовать», — пояснили в посольстве.

Ранее британский таблоид Daily Mirror сообщил, что пострадавший в Эймсбери Чарльз Роули якобы собирается подать иск против России на сумму 1 млн фунтов стерлингов.

Инцидент произошел в июле 2018 года. Полиция Великобритании сообщила, что два человека отравились неизвестным веществом. Пострадавшая от отравления женщина Дон Стерджес скончалась 8 июля. Пострадавший Чарли Роули был выписан из больницы.

Отметим, что возле Эймсбери и Солсбери располагается крупнейшая в Европе химическая лаборатория Портон Даун, однако британские следователи не рассматривает версию с возможной причастности предприятия к обоим инцидентам.