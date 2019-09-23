В школах Луганска прошла неделя спорта

Во всех школах Луганской Народной Республики в середине сентября стартует неделя спорта. Проходят различные соревнования, музыкальные зарядки и турниры. Съемочная группа Федерального агентства новостей не смогла пропустить это событие и приехала в одну из луганских школ, чтобы своими глазами увидеть, как проходят подобные мероприятия.

«Ежегодно традиционно в республике проходит неделя спорта. Во всех школах проводятся соревнования. Мы не исключение. Эти недели помогают нам выявлять детей, которые склонны к какому-то виду спорта, определять будущих чемпионов. Мы заканчиваем неделю спорта днем спорта: пройдет музыкальная зарядка для всей школы, потом будет спортивный квест, где победители получат сладкие призы», — рассказала учитель физкультуры средней школы №8 Елена Бабенко.

Одна из обязанностей старших ребят во время недели спорта — проводить специальные уроки для малышей. Одиннадцатиклассники рассказали, удалось ли им приобщить к активному образу жизни младшую школу.

«У нас эта неделя посвящена спорту, и каждый день мы проводили занятия для начальной школы, на которых показывали зарядку, организовывали интересные игры, развлекали детей, старались доказать, что спорт — это очень важно в жизни людей, это наше будущее, наше здоровье и, конечно же, удовольствие».

«Я считаю, что такие мероприятия очень важны, потому что сейчас то время, когда спорт почему-то у молодежи вдруг вышел из моды и все переключились на менее полезные для здоровья занятия. Поэтому сейчас наша школа — учителя, старшие ребята — старается приобщать малышей к тому, что нравится нам, и к тому, что мы все считаем полезным. Это спорт, книги, развивающие игры».

Интерес к подобным мероприятиям проявляют и родители. И хотя вместе с детьми, в отличие от учителей, они не танцуют, но внимательно наблюдают со стороны.

«Детям всегда интересно где-то участвовать, помимо учебы, потому что учиться — это не очень весело, а такие зарядки, разные квесты, которые у нас проходят регулярно, сплачивают коллектив, бодрят детей, вызывают желание ходить в школу», — поделилась мама двух учениц школы №8 Алена Старикова.

По ее мнению, подобные мероприятия для ребят просто необходимы, ведь с каждым годом детей в луганских школах становится все больше.