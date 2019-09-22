Агенты США помогали Навальному в организации массовых беспорядков в Москве

Западные кураторы не только осуществляли вмешательство в выборы России, но и тщательно следили за процессом при помощи своих агентов. Появились кадры, демонстрирующие работу иностранных наблюдателей в Москве.

В попытке повлиять на выборы в Мосгордуму Запад затратил множество средств и усилий. Работа по дестабилизации обстановки накануне выборов была настолько неприкрытой, что в России была спешно создана специальная комиссия по расследованию иностранного вмешательства.

Одним из способов повлиять на выборный процесс в Москве стали протестные настроения, сгенерированные оппозиционерами и подогреваемые статьями в проамериканской прессе. Об активной деятельности Алексея Навального и его команды по дестабилизации обстановки в столице известно хорошо. Однако немногие знают, что на территории РФ действовали также западные агенты, которые пристально следили за действиями навальнистов, а возможно, и вмешивались в процесс. Это следует из фильма-расследования НТВ «Кураторы и провокаторы».

Помимо бунтарей из регионов — наблюдатели из Штатов

На несанкционированных летних митингах, проведенных в знак протеста против закономерного решения МГИК не допускать до выборов кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только «профессиональные бунтари» из регионов, но и наблюдатели из Штатов. В объектив попала одна из них, Татьяна Бренник, обладательница американского паспорта и юридического образования. Женщина выдала себя во время задержания 10 августа на митинге на проспекте Сахарова. Очевидно, она не единственный наблюдатель за беспорядками в столице.

В автозаке Бренник демонстрировала другим задержанным американский паспорт и раздавала бесплатные юридические советы, что нетипично для гражданки капиталистической страны. В частности, она рассказывала про оспаривание протокола об административном нарушении.

Присутствие в автозаке адвоката из США серьезно подняло боевой дух задержанных, и напрасно. Фигуранты дел о массовых беспорядках в Москве ощутимой помощи так и не получили. Запад ограничился гневными статьями в подконтрольных СМИ и сотрясанием воздуха в адрес России, а организаторы митингов и вовсе отметились постами в соцсетях и предложением помочь задержанным донатами на кошельки директоров «ФБК».

Наблюдать — да, помогать — нет

Между тем на каждом заседании судов по московским делам в обязательном порядке присутствуют американские дипломаты. Наиболее часто заседания по массовым беспорядкам в Москве посещают представители посольства США в России. София Будай — одна из них.

«Это наша работа. Мы просто наблюдаем судебный процесс вместе с коллегами-дипломатами», — отметила дипломат в беседе с журналистами.

Будай охотно идет на контакт, однако после неудобных вопросов о вмешательстве посольства США в российские дела внезапно перестает понимать как русский, так и английский. В конце концов она советует корреспонденту обратиться в пресс-службу ведомства.

Другому представителю посольства США в России, Элисон Хане, поручили наблюдать за процессом над Егором Жуковым. Хана не стала притворяться, что не понимает языка, однако от комментариев также отказалась.

Примечательно, что Жуков не простой студент, каким его любят выставлять либеральные СМИ. Ранее в Черногории он обучался на «Форуме молодых лидеров» «Национального демократического института США» (NDI, организация связана с ЦРУ и Госдепом и признана нежелательной в РФ), а также получал практические навыки бархатных революций в Ереване. Внимание США к процессу над Жуковым обусловлено большими вложениями в молодого, подающего надежды либерала.

Тюрьма или школа молодого оппозиционера?

Впрочем, западные лидеры отнюдь не заинтересованы в вызволении российских оппозиционеров из заключения. Они активно используют их неприятности с законом в своих политических целях, так же как Навальный использует арестованных на митингах для получения донатов. Вероятно, западные кураторы считают, что в тюрьме обученная ими молодежь сильнее проникнется ненавистью к «режиму» и будет активнее работать над расшатыванием обстановки в стране.

Напомним, ранее Алексей Навальный призвал россиян перечислять пожертвования в пользу задержанных на незаконных митингах в Москве. Деньги блогер предложил переводить на счет директора «ФБК» Ивана Жданова. Навальный отметил, что лично пожертвовал 13 000 рублей — по 1000 рублей на каждого задержанного.

Призыв Навального вызвал упреки состоятельного блогера в скупости и отказе в реальной помощи. Впрочем, российские политологи уверены: Навальный специально подставил участников незаконных митингов, чтобы использовать их для получения донатов, а также усилений протестных настроений в обществе.