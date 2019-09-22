Массовая драка в торговом центре Уфы попала на видео

Уфа, 22 сентября. Жители Уфы устроили массовую драку в торговом центре «Иремель». Согласно предварительным данным, конфликт возник после того, как охранники отказались пускать группу нетрезвых молодых людей.

Как видно на кадрах ролика, который уже появился в Сети, драка произошла на лестничном пролете и продолжилась в холле. В конечном итоге охрана торгового центра вызвала полицию, которая задержала смутьянов. Сведений о пострадавших пока не поступало.

«Ночью между группой нетрезвых мужчин, которые пытались зайти в одно из заведений, и охранниками торгового центра возник конфликт. Все его участники были доставлены в полицию. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка», — пояснили агентству ТАСС в региональном управлении МВД.

Ранее сообщалось о драке, которую устроили несколько женщин, стоявших в очереди к педиатру в Набережных Челнах. На кадрах видеозаписи видно, как одна из женщин пытается вытолкнуть пенсионерку из кабинета врача. Судя по отрывкам из перепалки, причиной конфликта послужило то, что пенсионерка намеревалась попасть к педиатру, несмотря на то, что ее внук не был прикреплен к этому участку.