Гагарину положили под капельницу в московской больнице

Москва, 22 сентября. Известная российская исполнительница Полина Гагарина рассказала, что уже второй день интенсивно лечится в одной из московских больниц. Соответствующий пост она разместила в своем профиле в Instagram.

По словам артистки, она заболела еще на прошлой неделе. Гагариной пришлось отменить выступление из-за больного горла. Певица приняла решение лечь в больницу, чтобы в самые кратчайшие сроки вернуться к своей концертной деятельности.

«Болеть — не только неприятно, но еще и очень грустно», — написала Гагарина.

Она поделилась, что продолжает активно лечиться уже второй день. Врачи ставят ей капельницы, кроме того, артистка проходит курс иглоукалывания. Гагарина надеется, что эти процедуры помогут ей вернуться на сцену как можно скорее.

Напомним, Гагарина напугала поклонников своей худобой. Артистка опубликовала в Instagram фото с отдыха в Греции. 32-летняя певица позирует в раздельном светлом купальнике в бассейне. Многие пользователи Сети обратились к певице с просьбой больше есть. Некоторые раскритиковали ее внешний вид, а другие, наоборот, заметили, что Гагарина в свои 32 года выглядит на 18 — кожа подтянутая, нет даже намека на целлюлит.

Ранее Полина Гагарина рассказала о ссоре со своим бывшим продюсером Максимом Фадеевым, с которым не здоровается уже 15 лет.