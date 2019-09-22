В России станет больше бесплатных лекарств. События дня. ФАН-ТВ

В России станет больше бесплатных лекарств
В России в скором будущем может стать больше бесплатных лекарств, а точнее — людей, имеющих право на их получение. Минздрав сейчас разрабатывает единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Новая программа позволит бесплатно или с большой скидкой получать медикаменты, назначенные врачом в поликлинике. Речь, конечно, не обо всех препаратах, а в первую очередь о жизненно важных. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, сейчас бесплатные лекарства получают только определенные категории льготников: дети до трех лет, пациенты с рядом заболеваний и инвалиды. Поправки позволят существенно расширить этот список. Отдельное внимание будет уделено детям до 14 лет. Стоит отметить, что Минздраву дали два года просчитать и представить единую цифровую систему, так что она может заработать уже в 2022 году.
Шойгу рассказал об информационных атаках
Сотни атак ежедневно — это наша действительность. Сергей Шойгу в интервью российскому изданию рассказал, что западные страны постоянно предпринимают попытки внедрения в системы связи Вооруженных сил России. По словам министра обороны, в информационное пространство России и мира регулярно вбрасываются фейковые новости о деятельности нашего военного ведомства.
«Попытки внедрения в наши сети связи ежедневно исчисляются несколькими сотнями. Мы якобы нанесли удар по больнице, то мы якобы готовимся к захвату той или иной страны, то у нас десятки гробов прибыли куда-то, то у нас кто-то из начальства, руководства Минобороны чего-то там сотворил», — заявил Шойгу.
Он отметил, что для борьбы с такими информационными атаками было воссоздано Главное военно-политическое управление.
Поедет ли сборная России в Токио?
Западные СМИ, похоже, решили снова похайпить на допинговой теме. В ряде изданий муссируется история с Олимпиадой и сборной России. Наших спортсменов якобы не допустят к соревнованиям в Токио в следующем году. При этом пресса, публикующая подобные сообщения, ссылается на журналиста немецкого телеканала Хайо Зеппельта, который опубликовал данную информацию в своем Twitter. По его словам, данные, предоставленные Московской антидопинговой лабораторией, подтверждают систематические нарушения российскими спортсменами допинговых правил. Но Олимпийский комитет России эти заявления считает чистой воды вбросом, назвав подобные информационные выпады «стандартной практикой». По существу же стоит ждать отчета ВАДА на заседании олимпийского исполкома и официальных заявлений.