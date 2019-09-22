В России станет больше бесплатных лекарств. События дня. ФАН-ТВ

В России в скором будущем может стать больше бесплатных лекарств, а точнее — людей, имеющих право на их получение. Минздрав сейчас разрабатывает единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Новая программа позволит бесплатно или с большой скидкой получать медикаменты, назначенные врачом в поликлинике. Речь, конечно, не обо всех препаратах, а в первую очередь о жизненно важных. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, сейчас бесплатные лекарства получают только определенные категории льготников: дети до трех лет, пациенты с рядом заболеваний и инвалиды. Поправки позволят существенно расширить этот список. Отдельное внимание будет уделено детям до 14 лет. Стоит отметить, что Минздраву дали два года просчитать и представить единую цифровую систему, так что она может заработать уже в 2022 году.

Шойгу рассказал об информационных атаках

Сотни атак ежедневно — это наша действительность. Сергей Шойгу в интервью российскому изданию рассказал, что западные страны постоянно предпринимают попытки внедрения в системы связи Вооруженных сил России. По словам министра обороны, в информационное пространство России и мира регулярно вбрасываются фейковые новости о деятельности нашего военного ведомства.

«Попытки внедрения в наши сети связи ежедневно исчисляются несколькими сотнями. Мы якобы нанесли удар по больнице, то мы якобы готовимся к захвату той или иной страны, то у нас десятки гробов прибыли куда-то, то у нас кто-то из начальства, руководства Минобороны чего-то там сотворил», — заявил Шойгу.

Он отметил, что для борьбы с такими информационными атаками было воссоздано Главное военно-политическое управление.