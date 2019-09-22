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Кобелев может возглавить «Динамо»

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Кобелев может возглавить «Динамо»

Москва, 22 сентября. Одним из возможных преемников Дмитрия Хохлова на посту главного тренера московского «Динамо» является Андрей Кобелев.

По словам источника Федерального агентства новостей, сам 50-летний специалист готов принять команду, однако у «Динамо» есть еще ряд кандидатов на случай, если Хохлов покинет клуб. Отмечается, что среди возможных сменщиков наставника бело-голубых нет Курбана Бердыева, который в настоящий момент находится без работы.

Кобелев — воспитанник «Динамо», выступал за команду с 1985 по 1992 год, в 1995-1998 годах, а также в 2002 году. В 2004 году он вошел в тренерский штаб, дважды был исполняющим обязанности в 2005 году, а с 2006 по 2010 год руководил командой уже на постоянной основе. Тогда команда под его руководством завоевала бронзовые медали чемпионата России–2008. В 2015 году Кобелев вернулся в «Динамо» и покинул незадолго до вылета в ФНЛ в следующем году.

Хохлов возглавил «Динамо» осенью 2017 года. Под его руководством команда занимала 8 и 12 места в чемпионате. В текущем сезоне бело-голубые занимают 11 место. После 10 туров команда набрала 10 очков.

Ранее сообщалось, что руководство «Динамо» пока не планирует расставаться с главным тренером Дмитрием Хохловым, поскольку считает, что еще рано подводить итоги его работы из-за ряда поздних подписаний футболистов. Вопрос перестановок на тренерском мостике с начала чемпионата поднимался однажды, однако до обсуждения отставки не дошло.

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