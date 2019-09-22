Названы шесть продуктов, продлевающих жизнь

Москва, 22 сентября. Ученые установили, какие продукты способствуют увеличению продолжительности жизни. Исследователи изучили рацион долгожителей и пришли к выводу, что в их меню всегда присутствуют продукты, очищающих организм.

В первую очередь речь идет о зеленом чае, который содержит наибольшее количество антиоксидантов. Диетолог Марият Мухина советуют пить его каждый день для достижения максимального эффекта.

Продлить жизнь также могут финики, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта, и кисломолочные продукты, обеспечивающие организм кальцием и фтором. Кроме того, на продолжительности жизни также благоприятно сказываются вещества, содержащиеся в облепихе, чернике и помидорах, передает «АиФ».

Ранее стало известно, какие продукты провоцируют бессонницу. По словам диетолога Елены Соломатиной, речь прежде всего идет о мясе, соленом и остром сыре. Кроме того, некоторые люди не могут спать после шоколада или какао. Стоит также отказаться от перца, чеснока и имбиря перед сном. Они только способствуют быстрому биению сердца.

При этом она опровергла популярное мнение, что кофе всегда оказывает бодрящий эффект. Для кофеманов со стажем этот напиток, напротив, действует как снотворное.