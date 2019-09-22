Японского журналиста поразила доброта россиян

Москва, 22 сентября. Японский журналист Юити Онода восхитился добротой россиян, которые помогли ему после ограбления в Санкт-Петербурге.

Корреспондент принял решение отправиться в Санкт-Петербург, чтобы встретиться со своей давней знакомой. В свободное время Юити Онода посетил Эрмитаж, где у него украли бумажник со всеми деньгами и картами. Материал опубликован в газете Sankei Shimbun.

С журналистом связались представители банка и сообщили, что, к счастью, злоумышленнику не удалось снять денежные средства с карты. Юити Онода вызвал такси и отправился в полицейский участок, чтобы написать соответствующее заявление. По дороге корреспондент рассказал водителю историю, которая с ним произошла.

Юити Онода приятно удивило то обстоятельство, что таксист довез его до пункта назначения совершенно бесплатно. Кроме того, ему не пришлось платить за проезд в автобусе, так как кондуктор подарила журналисту талон на две поездки.

В опубликованной статье японец рассказал, что в Санкт-Петербурге орудуют карманники, которые наживаются не невнимательных туристах. Но россияне готовы прийти на помощь в сложной ситуации.