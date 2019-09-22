Арестованный кандидат в президенты Туниса Каруи оценил свои шансы на победу

Тунис, 22 сентября. Прошедший во второй тур президентских выборов в Тунисе Набиль Каруи, который в настоящее время находится под стражей, выразил уверенность в своей победе на выборах.

15 сентября в Тунисе состоялся первый тур досрочных президентских выборов. Совладелец телеканала Nessma TV Набиль Каруи занял второе место и вышел во второй тур голосования, набрав 15,6% голосов избирателей. На первой позиции с 18,4% голосов оказался профессор права и эксперт по конституции Каис Саид. Второй тур президентских выборов в Тунисе состоится 13 октября, передает Voanews.

Ранее в отношении Каруи было возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств. 23 августа тунисский суд арестовал Каруи. При этом ранее он проходил свидетелем по этому делу, однако незадолго до начала избирательной кампании Каруи получил статус подозреваемого. В настоящее время медимагнат находится в тюрьме «Морнагиа», которая расположена в 15 километрах юго-западнее столицы Туниса.

Каруи опроверг обвинения, отметив, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. Он также добавил, что пребывание под стражей оказывает негативное влияние на ход выборов. При этом Каруи уверен, что у него есть шансы стать президентом Туниса.

Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси, который руководил странной на протяжении последних пяти лет.