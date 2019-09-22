Стало известно, чем российские туристы отличаются от иностранных путешественников

Москва, 22 сентября. Стало известно, чем российские туристы отличаются от путешественников из других стран. Оказалось, что главное отличие состоит в том, что почти 90% наших сограждан отправляются за границу, чтобы расслабиться, а иностранцы — чтобы пожить в другом месте или поностальгировать.

Опрос о поведении и целях туристов был проведен по инициативе портала Booking.com. Его участниками стали 53 тыс 492 пользователей из 31 страны. Респондентами из России стали 1 тыс. 989 граждан РФ. Согласно полученным данным, 83% россиян отправляются в путешествия, чтобы отвлечься от рутины, а также в поисках острых ощущений, сообщает телеканал 360.

При этом 73% туристов из Аргентины рассказали, что едут за границу предаться ностальгии, 77% путешественников из Индии и столько же респондентов из Китая заявили, что хотят пожить в простой обстановке. А вот жители Индонезии, Филиппин и Индия признались, что отправляются в туристические поездки, чтобы продемонстрировать свой социальный статус, отмечает «Федерал Пресс».

Напомним, в конце августа сервис Ozon.travel выяснил, что россияне очень суеверны, и больше всего наших сограждан считает, что примета присесть перед дорогой работает. Нашлись и те, кто признался, что боятся женщин с пустыми пакетами, которые якобы могут повлиять на успешность путешествия.