Донбасс сегодня: бойцы ДНР спасли сотрудников ОБСЕ от снайперов, потери захлестнули ВСУ

Донбасс, 22 сентября. Армия Киева бьет из тяжелых минометов по ДНР и шпионит за патрулями ОБСЕ. Донецкие военнослужащие спасли иностранных наблюдателей от возможных потерь, раскрыв замысел противника. Вновь прибывшие по ротации подразделения ВСУ захлестнула волна небоевых потерь. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные формирования Киева за сутки осуществили 19 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР. Согласно данным Народной милиции ДНР, на мариупольском и донецком направлениях украинские силовики вели обстрелы из тяжелых 120-мм минометов, гранатометов и вооружения боевых машин пехоты. Под огнем находились шесть населенных пунктов.

В ЛНР преимущественно применялись 82-мм минометы, автоматические и ручные гранатометы. Зафиксирован обстрел из противотанкового комплекса. Под огнем оказались три населенных пункта республики.

Украинские военные следят за патрулями ОБСЕ

С целью сокрытия размещения запрещенных минскими соглашениями вооружений у линии соприкосновения и их применения при обстреле республик Донбасса украинское командование распорядилось организовать слежку за патрулями международной мониторинговой миссии ОБСЕ. Информацию предоставил военный спикер ЛНР Иван Филипоненко, который назвал подобную тактику ВСУ «новыми изощренными методами».

В частности, практикуют слежку за патрулями СММ военные 14-й отдельной механизированной бригады. Для этих целей вояки используют беспилотники, и не всегда эффективно. Как уточнил Филипоненко, иностранные наблюдатели на днях зафиксировали расчет ВСУ во время запуска им двух беспилотных аппаратов в районе села Капитаново Луганской области.

Бойцы ДНР спасли сотрудников ОБСЕ от украинских снайперов

Не только слежкой за иностранцами занимаются украинские подразделения. В районе участка разведения сил и средств Петровское в Донецкой области, который на данный момент контролируют с украинской стороны подразделения 35-й бригады морской пехоты ВСУ, активизировались снайперские группы. В этом же районе, исходя из его оперативного интереса, работают патрули спецмиссии ОБСЕ.

Как сообщили в Народной милиции ДНР, благодаря умелым действиям донецких бойцов удалось предотвратить возможные жертвы среди иностранцев на данном участке. Дончане вовремя раскрыли замысел украинского командования и предупредили сотрудников специальной мониторинговой миссии о возросшей активности снайперов. Это и позволило предотвратить потери среди иностранцев.

Небоевые потери ВСУ растут

Один боец погиб, еще трое, включая опытного спецназовца ВСУ майора Польского, получили ранения различной степени тяжести на занятиях по диверсионной деятельности в 35-й бригаде морпехов, сообщили в Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки. Причиной потерь стал взрыв специального устройства, которое было подготовлено «учениками» для занятий. Стоит отметить, что, несмотря на внушительный состав группы пострадавших, командир бригад определил их в больницу Волновахи Донецкой области в качестве гражданских лиц.

Еще один подрыв произошел в 1-й танковой бригаде, которая сменила в Донбассе по ротации подразделения 17-й танковой бригады. Молодые необученные бойцы допустили нарушение техники безопасности при обращении с ручными гранатами, взрыв одной из которых и привел к получению травм сержантом Гарбушиным из 1-й ОТБР.

Не отстают в вопросах самоликвидации и подразделения ВСУ в зоне ответственности северной группировки Объединенных сил (зона ответственности — Луганская область). Двое военнослужащих 72-й механизированной бригады подорвались в районе села Катериновка на своих минных заграждениях. Причина банальна — отсутствие карт минных полей и несогласованность действий командиров, констатировали в Народной милиции ЛНР. При этом данные потери представлены украинской стороной как боевые, понесенные в результате обстрела со стороны луганских сил сопротивления.