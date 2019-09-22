Главные новости 22 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 22 сентября.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк нарушила закон природы, родив третьего ребенка, заявила нумеролог Евгения Белова. Названа новая возможная причина болезни Заворотнюк.

Журналист и друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении от директора артистки Марины Потаповой. Журналист поделился последними данными о состоянии Заворотнюк.

Самой распространенной причиной случаев с трагическим исходом среди россиян в Турции становится невнимательность. Названы основные причины смерти россиян на турецких курортах.

Девочка с четырьмя ногами и тремя руками появилась на свет в индийском штате Раджастан. Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии.

Нейрохирург Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату. Врач объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату.

Российские звезды рассказали о своих трудовых пенсиях и государственных выплатах по старости. СМИ раскрыли размеры пенсий российских звезд.

Российский блогер Давид Манукян рассказал о характере отношений с ведущей скандальной телестройки «Дом-2» Ольгой Бузовой. Давид Манукян рассказал о своих отношениях с Бузовой.

Запад лезет в дела армии и делает это совершенно бесцеремонно и беспардонно. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Шойгу рассказал о ежедневных беспардонных информатаках Запада на армию РФ.

Спасатели предупредили о возможном подтоплении и авариях на ЛЭП и в системе ЖКХ из-за приближения тайфуна «Тапа». В Приморском крае из-за тайфуна «Тапа» объявлено штормовое предупреждение.

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза опубликовала видео, как они с братом Гарри болеют за сборную России. Лиза Галкина показала, как они с братом Гарри болеют за сборную России.