Трамп упрекнул Европу в недостаточных тратах на поддержку Украины

Вашингтон, 22 сентября. Президент США Дональд Трамп обвинил Европу в маленьких тратах на поддержку Украины. По мнению американского лидера, Вашингтон тратит на это больше, чем Париж, Франция и Евросоюз.

«Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины. Сейчас они выделяют средств меньше по сравнению с США», — цитирует слова Трампа агентство РИА Новости.

Согласно проекту бюджета США на 2020 год, Белый дом может выделить почти 400 млн долларов на решение вопросов безопасности Украины. По данным украинского посольства в Вашингтоне, 250 млн долларов могут предоставить по линии Пентагона, еще 115 млн долларов планируется выделить в рамках программы Госдепа «Международное военное финансирование».

«Всего 391,5 миллиона долларов», — подчеркнули в дипмиссии.

На эти деньги Киев должен будет приобрести вооружение и военную технику. Кроме того, в администрации Трампа заявляли, что подумывают ежегодно предоставлять Украине военную помощь в размере 250 млн долларов. Более того, представители Республиканской и Демократической партий США уже договорились, что восстановят эту помощь, даже если Трамп ее отменит.

Отметим, что президент США уже не в первый раз упрекает Европу в том, что она тратит меньше денег, чем Штаты. При чем речь идет не только о поддержке Украины, но и о финансировании НАТО. В минувшем августе он обрушил волну негодования на Данию, заявив, что расходы Копенгагена в альянсе недостаточны.



