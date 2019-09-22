Минфин РФ готовит законопроект об обеспечении россиян бесплатными лекарствами

Москва, 22 сентября. Российские власти могут обязать аптеки бесплатно или с большой скидкой выдавать россиянам жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Об этом в воскресенье заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, пишет «Российская газета».

Речь идет о создании в 2022 году единой цифровой системы амбулаторного лечения. Предполагается, что на бесплатные лекарства смогут претендовать пациенты с определенными видами заболеваний и дети до 14 или до 18 лет. В настоящее время бесплатно лекарства получают лишь льготники.

Как передает НСН, за основу был взят проведенный в Омске эксперимент, где на протяжении определенного времени больные, которые перенесли дорогостоящие операции на сердце и сосудах, могли получать препараты против образования тромбов.

Аналогичный эксперимент проводился и в Кирове, только там бесплатно лекарства выдавались гипертоникам, чтобы те могли контролировать давление, пишет «Царьград».

По информации портала Ura.ru, в среднем жители России оставляют в аптеках около 7 тыс. рублей в год или 1 трлн рублей, если суммировать их расходы. При этом расходы на лекарства для больниц и льготников оцениваются в 380 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения обяжет аптеки иметь набор базовых лекарств. Перечень этого ассортимента утверждается правительством РФ и является одним из лицензионных требований, за несоблюдение которых аптеки ждут штрафы. Остальной ассортимент определяется аптеками самостоятельно, исходя из локального спроса в каждом отдельном регионе.