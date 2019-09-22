Дню российской гвардии посвятили соревнования по военно-прикладным видам спорта. ФАН-ТВ

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» провел соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные Дню российской гвардии.

Собрать автомат Калашникова за 20 секунд, бросить гранату или подтянуться 30 раз — для этих школьников не проблема. 20 команд из военно-патриотических и подростково-молодежных клубов Петербурга соревнуются в ловкости, смелости и учатся преодолевать себя.

«Это соревнования по военно-прикладным видам спорта, которые мы проводим среди юнармейских отрядов, среди суворовцев, кадет. Также у нас две возрастные группы, то есть и ребята студенты, и курсанты тоже могут принять участие. В основном это первый курс, как раз 18 лет которым. Во-первых, отряды узнают друг друга, соревновательный процесс сам по себе тоже очень важен, мы готовимся уже в следующем году выставить команду сборную от Санкт-Петербурга на игру «Победа», чтобы хорошо выступить там», — рассказал Владимир Кузьмин, сотрудник центра «Дзержинец», региональный представитель организации «офицеры России».

По словам Владимира Кузьмина, в последнее время среди молодежи резко возрос интерес к истории и военным видам спорта, среди участников не только молодые люди, но и юные леди, которые метают гранаты и стреляют по мишеням.

Среди таких девушек и восьмиклассница Таисия Чупахина, которая в соревнованиях участвует впервые. Она признается, что они помогают проверить свою физическую подготовку и учат преодолевать себя.

«Мне очень нравится стрелять, очень нравится вообще военное дело, я сама для себя решила, что свяжу свою жизнь с военным делом. Вся семья меня в этом поддерживает», — делится девушка.

Давид Лузин участвует уже не первый год, тоже с детства мечтает стать военным, говорит, что как только появились в Петербурге отряды юнармии, сразу оказался в первых рядах. В этом году молодой человек заканчивает школу и без тени сомнения собирается поступать в Военно-космическую академия имени А. Ф. Можайского.

«Я участвую уже не первый год, это одни из самых масштабных соревнований. Я очень люблю военное дело, и эти соревнования дают реализовать мои мечты и потенциал», — сказал Давид Лузин, участник отряда «Дзержинец».

Сейчас в составе Вооруженных сил Российской Федерации четыре танковые и семь мотострелковые дивизий, они носят звание гвардейских. Также гвардейскими являются все соединения Воздушно-десантных войск России, части РВСН, некоторые части сухопутных войск, ВКС, ВМФ.