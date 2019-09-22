Сирия, 22 сентября. Курды продолжают возводить тоннели недалеко от сирийско-турецкой границы. SDF**** заявили о поимке «спящей ячейки» ИГ1 на севере Дейр-эз-Зора. Три человека погибли во время расчистки завалов в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по расположениям исламистов на северо-востоке Латакии.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам сил САР на юге Идлиба.

Курды: арестовали главу местного образовательного комплекса в населенном пункте Тель-Барк в Хасаке за осуждение SDF; заявили о задержании группы боевиков ИГ в северной части провинции Дейр-эз-Зор; занимаются строительством тоннелей в городе Сулук на севере Ракки.

Провинция Латакия

Новостное агентство Step News Agency сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) прибегли к обстрелу укрепрайонов исламистов вооруженной оппозиции на северо-востоке Латакии. Под ударом оказались огневые позиции боевиков на окраинах населенных пунктов Кабана и Тардин. Поводом для возобновления боевых действий на данном направлении стали провокационные действия радикалов, которые готовились к атаке на опорные пункты правительственных сил. Как известно, северные районы провинции находятся в оккупации радикальных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ).

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) приступили к рейдам по поиску так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1 в провинции Дейр-эз-Зор. Twitter-канал (MasarPressNet) заявляет о том, что курдским бойцам удалось захватить группу джихадистов, члены которой, как утверждается, стоят за убийством одного из высокопоставленных полевых командиров формирования. Преступники были задержаны в районе населенного пункта Абу Хашаб, где четыре дня назад произошел очередной взрыв.

Провинция Идлиб

Продолжаются перестрелки между силами САР и боевиками вооруженной оппозиции на границах «Большого Идлиба». По информации новостного портала Step News Agency, артиллерийские дивизионы правительственной армии ведут огонь по зонам дислокации радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1*** в районе населенных пунктов Хасс и Маарет-Хурма. Данных о нанесенном джихадистам уроне пока не поступало.

Между тем члены «Тахрир Аш-Шам» и подконтрольных ей бандгрупп не перестают блокировать гуманитарный коридор в районе Абу-Духура на востоке Идлиба. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (AncoraFischia), ссылаясь на слова бригадного генерала Сирийской арабской армии (САА), боевики перекрыли пути, ведущие к КПП, а также продолжают запугивать жителей угрозами. Напомним, джихадисты заботятся о сохранении присутствия гражданских лиц в зоне «Большого Идлиба» для того, чтобы использовать их в качестве «живого щита».

Провинция Ракка

Медиапортал Masar Press Agency сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) приступили к возведению новых укреплений на севере провинции, несмотря на прежние заявления о демонтаже оборонительных сооружений по условиям соглашения о создании «зоны безопасности». Во время рыться тоннеля в районе населенного пункта Сулук произошел взрыв мины, что привело к ранению двух рабочих.

Между тем три человека погибли в ходе расчистки завалов, оставшихся от здания детской больницы в административном центре региона, передает Twitter-канал (EuphratesPost). Предполагается, что сработало одно из СВУ, заложенных террористами «Исламского государства» перед выходом из города. Напомним, несмотря на прошлые заявления представителей США о готовности оказать помощь в восстановлении Ракки, сделанные еще в 2017 году, город до сих пор находится в плачевном состоянии. Как известно, более всего он пострадал в результате бомбардировок, проведенных возглавляемой США международной коалицией.

Провинция Хасака

Курды продолжают проводить аресты неугодных им гражданских лиц в Хасаке. По информации военного источника в сети Twitter (EuphratesPost), в населенном пункте Тель-Брак, располагающемся к северо-востоку от административного центра провинции, был задержан Рагиб Шираби — глава местного образовательного комплекса. Как известно, он выступал с критикой в адрес курдской администрации. Рагиб Шираби осуждал насаждение новой образовательной программы SDF, а также требовал снижения цен на топливо. Напомним, «Демократические силы Сирии» (SDF) не впервые прибегают к подобным методам в ответ на растущее недовольство населения. Так, в прошлом месяце в соседней Ракке были задержаны пять гражданских активистов, выступавших против оккупации SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.