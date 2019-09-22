Актер из «Звездного пути» скончался в возрасте 50 лет

Нью-Йорк, 22 сентября. Американский актер Арон Айзенберг, известный по сериалу «Звездный путь: Глубокий космос 9», скончался в возрасте 50 лет. Об этом в воскресенье сообщила супруга телезвезды Малисса Лонго.

«С огромным сожалением и печалью сообщаю, что моя любовь и друг Арон Айзенберг сегодня скончался. Он был интеллигентным, скромным, забавным и душой компании. Он стремился жить честно», — пишет она в Facebook.

Отметим, что Айзенберг родился с одной почкой. В 17 лет ему впервые сделали пересадку этого органа. В 2015 года пересаженная почка отказала и ему вновь пришлось делать трансплантацию. Донором оказалась женщина, которая откликнулась на его призыв о помощи в Facebook.

Айзенберг известен по фильмам «Дом ужасов», «Повелитель кукол 3», а также сериалам «Байки из склепа» и «Звездный путь: Вояджер». Однако настоящую популярность ему принесла роль инопланетянина Нога в сериале «Звездный путь: Глубокий космос 9», который выходил в 1993-1999 годах.

Телешоу стало продолжением сериала «Звездный путь: Новое поколение», однако оно было неоднозначно воспринято фанатами, поскольку снималось без участия создателя франчайза Юджина Родденберри. Из-за этого многие говорили, что «Глубокий космос 9» не соответствует духу оригинального «Звездного пути».