Пушилин заявил, что участие ДНР в выставке в Сирии поможет расширить экономические связи

Донецк, 22 сентября. Участие делегации ДНР в международной выставке, которая прошла в Сирии, является платформой для расширения внешнеэкономического сотрудничества. Соответствующее заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он сообщил, что накануне в Дамаске прошли пятая международная выставка и конференция по инвестициям в проекты реконструкции Сирии Rebuild Syria — 2019. Об этом пишет «Донецкое агентство новостей».

«Наряду с 35 странами-участницами на международной площадке продукцию своих предприятий, а также возможности отраслей образования, здравоохранения, информационных технологий представила ДНР», — сказал Пушилин.

Глава ДНР заявил, что на выставке в столице Сирии были показаны достижения основных отраслей промышленности республики: металлургии, машиностроения, пищевой промышленности, сельского хозяйства. Пушилин указал на большое значение участия ДНР в подобных мероприятиях в плане экономического развития. По его словам, представителей бизнеса в САР и зарубежные компании привлекла продукция, которая выпускается на территории Донецкой Народной Республики.

«Уверен, что участие делегации Донецкой Народной Республики в международной выставке в Сирии станет отправной точкой для расширения внешнеэкономического сотрудничества», — подчеркнул Пушилин.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области после государственного переворота отказались признавать новую власть в Киеве и объявили о своей независимости. Украина начала военную операцию против ДНР и ЛНР, ополченцам удалось оттеснить силовиков ВСУ. Для урегулирования конфликта на Украине были приняты минские договоренности, однако киевская власть регулярно нарушает пункты соглашения.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что нежелание Украины выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям должно повлечь за собой международные санкции в отношении Киева.