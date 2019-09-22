МИД РФ назвал дату возвращения домой освобожденных из плена в Камеруне российских моряков

Москва, 22 сентября. Освобожденные из плена камерунских пиратов российские моряки вернутся в Россию 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

По данным ведомства, в настоящее время российские моряки находятся в Германии. Самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает. 23 сентября российские моряки вернутся на родину.

«Самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники посольства России в Берлине находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами для прояснения всех необходимых подробностей по этому делу», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 августа пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта», которое принадлежит немецкой транспортной компании MarConsult Schiffahrt. В момент атаки судно находилось на рейде в камерунском порту Дуала. Пираты взяли в плен восемь членов экипажа, среди которых было трое россиян. В плену у пиратов также оказались четыре филиппинца и один гражданин Украины, все похищенные содержались в Нигерии. В конце августа компания-судовладелец начала переговоры с пиратами об освобождении моряков. В начале сентября пираты допустили к российским морякам врачей, которые позднее сообщили об удовлетворительном состоянии пленных. 22 сентября посольство России в Камеруне сообщило, что пираты освободили российских моряков.