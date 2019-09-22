Любящую наркотики и девочек дочь Навального зачислили в Стэнфорд благодаря Макфолу

Москва, 22 сентября. Стало известно, кто помог Алексею Навальному пристроить дочь в Стэнфордский университет в США. Оказалось, что содействие в этом одиозному блогеру оказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

В Калифорнию Навальный улетел сразу после выборов в Мосгордуму. Сам он заявил, что летит в Штаты, чтобы «проводить дочь в Стэнфорд». Однако, как выяснил телеканал НТВ, Дарья Навальная попала в вуз нечестным путем. При поступлении она указала, что доход ее отца якобы составляет 120 тыс. рублей в месяц, благодаря чему была зачислена на бюджетное отделение. На самом деле, как полагают авторы фильма-расследования о российской «оппозиции», Дарья попала в Стэнфорд на бюджет именно благодаря помощи Макфола.

Дипломат трудился на посту посла США в России с 2011 по 2014 годы и запомнился активной русофобской позицией. В 2014 году ему запретили въезд в Россию. В МИД РФ тогда заявили, что Макфол сыграл большую роль в том, чтобы отношения Кремля и Белого дома испортились.

Было известно о связях Макфола с так называемыми оппозиционерами, в частности с Борисом Немцовым. Когда Немцова убили, дипломат стал передавать инструкции из Вашингтона уже Навальному. Экс-посол в Twitter поддержал «Умное голосование» Навального, а 9 сентября написал в своем Twitter о «впечатляющей победе» блогера.

В связи с этим в НТВ не исключают, что поездка основателя ФБК за океан связана не со Стэнфордом, а с получением новых распоряжений из Капитолия. При этом сам Макфол, конечно, какую-либо связь с Навальным отрицает и от других российских «оппозиционеров» тоже отплевывается. Однако журналисты НТВ не исключают, что в дальнейшем в Стэнфорде поставят на поток подготовку агентов для работы в России. В конечном итоге университет превратится в самую настоящую школу разведки.

Напомним, о фактах иностранного вмешательства во внутренние дела России ранее заявили в Госдуме и Совете Федерации. В МИД РФ намерены получить комментарии по этому поводу у западных стран, чьи СМИ и дипломаты отметились освещением запрещенных акций в столице. К беспорядкам призывали сторонники Навального, которых не пустили на выборы в МГД из-за огромного количества поддельных подписей.

Особенно в этом вопросе отличилась соратница блогера Любовь Соболь. Она использовала подписи умерших москвичей и данные несуществующих людей. Более того, Соболь даже организовала подпольную фабрику по производству автографов в свою поддержку. Что касается дочери Навального, то недавно стало известно о том, что Дарья интересуется наркотиками и представительницами своего пола.