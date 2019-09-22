Стали известны подробности жестокого убийства девушки в Саратове

Москва, 22 сентября. Правоохранительные органы Саратова задержали по горячим следам подозреваемого в убийстве 18-летней девушки, которую зарезали ножом в подъезде. Им оказался 18-летний сосед погибшей.

Из его переписки с убитой стало ясно, что причиной преступления стал долг в размере 2300 рублей. Молодой человек решил, что девушка похитила деньги, когда была у него в гостях с друзьями, а все его последующие просьбы вернуть долг проигнорировала. После этого парень пригрозил соседке расправой, если она не отдаст ему деньги.

«Ты должна понимать, что для меня это не копейки, и за свой поступок тебе ответить придется кровью, во что бы это мне ни обошлось. Подумай о себе, своей жизни, о своей семье. Стоит ли это все 2300 рублей?» — цитирует переписку РЕН ТВ.

Информацию о мотиве преступника подтвердили в региональном управлении СК РФ. Там подчеркнули, что убийца нанес множественные удары по всему телу, в результате чего его жертва скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как уточняет РИА Новости, подозреваемый является студентом Саратовской государственной юридической академии. Суд арестовал его до 20 ноября.

Ранее сообщалось, что в подъезде жилого дома в Саратове было найдено тело девушки. Согласно предварительной информации, преступник нанес ей не менее 50 ударов ножом.