Луганск, 22 сентября. Украинские силовики устроили массовую драку в Донбассе, в результате которой 15 военнослужащих получили тяжелые травмы. Об этом сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, из-за нехватки личного состава 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ была доукомплектована десантниками и пехотинцами из других подразделений. Пехотинцы и десантники не смогли найти общий язык, что стало причиной многочисленных конфликтов.

«Между военнослужащими 95-й десантно-штурмовой бригады и 53-й механизированной бригады, входящих в состав 46-й бригады, произошла массовая драка. В результате конфликта, причиной которого стала бытовая ссора десантников с пехотинцами, в тяжелом состоянии находятся 15 человек», — пояснил Филипоненко.

По его словам, у пострадавших зафиксированы множественные гематомы, а также переломы конечностей. При этом один из военнослужащих получил ножевое ранение. Командование бригады пыталось скрыть информацию о массовой драке военнослужащих, однако их родственники сообщили о происшествии руководству министерства обороны Украины.

«Впоследствии для расследования инцидента в 46-ю бригаду прибыла комиссия Генштаба ВСУ и командования ООС», — добавил Филипоненко.

Народная милиция ЛНР неоднократно сообщала об ухудшении морально-психологического состояния украинских силовиков, подразделения которых находятся в Донбассе. Украинские силовики занимаются мародерством, а также регулярно устраивают «пьяные разборки», жертвами которых становятся мирные жители. Кроме того, фиксируется увеличение количества случаев неуставных взаимоотношений между военнослужащими, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди украинских силовиков.