Киев, 22 сентября. Бывший депутат Рады Олег Царев объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский на самом деле хочет добиться прекращения гражданской войны в Донбассе.

По мнению Царева, Зеленский стремится к тому, чтобы приблизить финальный этап захвата Западом Украины. Главная цель Зеленского, по словам экс-депутата, состоит вовсе не в том, чтобы прекратить кровопролитие, а для того, чтобы удержать высокий рейтинг и получить как можно больше денег при продаже украинских черноземов.

А плодородные земли Украины, по словам Царева, киевская власть готовится продать в недалеком будущем.

«Ни о каком урегулировании разногласий между Киевом и Москвой речи идти не будет – правящий режим продолжит отрыв бывшей советской республики от России», — подчеркнул он в эфире интернет-канала Forpost.

После того, как активы Украины продадут, последует краткосрочное, но значительное повышение уровня жизни в стране. Оно, по прогнозам Царева, продлится года три, максимум — семь лет, но «на проедание последнего, что осталось на Украине, этих денег хватит».

Но в состоянии войны «продать Украину подороже» команде Зеленского не получится, поэтому однозначной задачей, которая стоит перед президентом страны, по словам Царева, состоит в том, чтобы прекратить войну в Донбассе.

«В этом смысле, поскольку хуже, чем война, ничего нет, улучшение какое-то будет. Вероятность того, что война будет прекращена, с моей оценки, процентов 80», — добавил он.

В перспективе, по его мнению, если война все-таки прекратится, Зеленский «устроит большую распродажу», и на Украину придут большие мировые корпорации, «они скупят все, что можно скупить».

«Команда Зеленского хочет продать Украину подороже. В состоянии войны продать Украину подороже не получится, поэтому надо прекращать войну, восстанавливать товарооборот, торговлю с Россией», — добавил бывший депутат.

Однако, как уточнил он, при таком раскладе речь уже будет идти не об Украине: «Тогда мы будем иметь дело не с Украиной, а с международными корпорациями, которые будут обладать Украиной».

«А они будут свое имущество отстаивать. Атомные станции, железная дорога, порты, металлургия и, конечно же, земля», – предупредил экс-парламентарий.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота. Луганская и Донецкая народные республики не признали новое киевское руководство. Тогда против жителей народных республик Киев начала проводить так называемую антитеррористическую операцию.

Зеленский при вступлении в должность президента страны заявил, что считает своей первоочередной задачей прекращение войны в Донбассе. 18 сентября командующий так называемой операцией объединенных сил в Донбассе (ООС) Владимир Кравченко объявил о подготовке к отводу украинских войск вдоль всей линии соприкосновения.