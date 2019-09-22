Савченко разоблачила операцию Авакова по задержанию «террориста» в Киеве

Москва, 22 сентября. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко разоблачила операцию министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по задержанию киевского «террориста», который якобы заминировал мост. Экс-парламентарий назвала действия полиции откровенной инсценировкой.

«Умные люди понимают, что это был театр одного актера — Авакова. И он ему нужен был для того, чтобы быть полезным президенту Зеленскому. Они и дальше будут делить Нацгвардию и право на силу в государстве. Потому сами кино придумали, сами кино сняли», — заявила она, выступая в эфире украинского телеканала 112.ua.

Доказывая свои подозрения, Савченко привела два аргумента. Во-первых, предполагаемый террорист Алексей Белько служил в восьмом полку Сил специальных операций Украины. Командир этого полка — полковник Олег Нечаев с позывным «Восьмерка» — в свое время дал показания, которые легли в основу дела «Савченко–Рубана» (открытое дело о подготовке к теракту в Киеве, в котором подозревается Савченко). Иными словам, этот полк тесно связан с СБУ.

Во-вторых, сама операция была явно показной. Если бы на месте Белько был реальный террорист, то его задержание закончилась бы жертвами среди силовиков, потому что Аваков отправил на предположительно заминированный мост бронетранспортер. Да еще и вывесил на нем украинский флаг, который не имеет никакого смысла с точки зрения тактики, но зато хорошо смотрится на журналистских камерах.

Напомним, что 18 сентября неизвестный мужчина стал угрожать взорвать мост в Киеве, если украинские власти не прекратят «капитуляцию Донбасса». Довольно скоро злоумышленник был задержан. Сам мужчина оказался пьян в результате употребления наркотиков или алкоголя. Взрывчатки при нем обнаружено не было, пишет «Газета.ру»

Подозреваемый оказался бывшим снайпером восьмого полка Вооруженных сил Украины, который воевал в Донбассе. Украинские СМИ также сообщали, что украинец решился на «теракт» после ссоры с девушкой.