Российские ученые предложили ввести «индекс самогона»

Москва, 22 сентября. Российские ученые считают, что производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране, поэтому необходимо ввести «индекс производства самогона». Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Эксперты Финансового университета провели исследование, согласно которому производство и потребление самогона в России сокращается. По мнению ученых, количество производимого самогона напрямую связано с состоянием экономики.

«По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на «черном» рынке», — пояснил Зубец.

По его словам, снижение производства и потребления самодельных спиртных напитков свидетельствует о повышении платежеспособности граждан, так как у них есть возможность приобретать более качественную алкогольную продукцию.

«Производство и объем торговли крепким самодельным алкоголем сокращаются. Поэтому можно говорить о стабильности стандартов качества. Скорее всего, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать рост реальных доходов граждан», — добавил Зубец.

Он также добавил, что Институт социально-экономических исследований Финансового университета намерен ввести «индекс производства самогона», с помощью которого будет оцениваться уровень благосостояния граждан, передает «Российская газета».