Макеева высмеяла саму себя за фото в стиле Волочковой

Москва, 22 сентября. Известная актриса Анастасия Макеева опубликовала фотографию с моря, на которой она пародирует балерину Анастасию Волочкову с ее шпагатами. При этом артистка продемонстрировала изрядную степень самоиронии и высмеяла саму себя.

«Когда шпагата нет, а хочется, как Волочкова. Ой, сейчас полетят в меня камни. Какая это пошлость, Анастасия! Мы были о вас лучшего мнения. Ой, вы ужасно неприличны! Какие еще будут оценки степени моего падения и адской пошлости? Это же невиданно — в купальнике и на пляже», — шутит актриса в комментариях.

В довершении всего она вынесла суровый приговор своей растяжке, поставив под постом хештег #шпагатанет. Подписчики оценили юмор Макеевой и посоветовали ей оставаться собой, а не равняться на Волочкову.

«А оно надо, как Волочкова-то? Думаю, нет. Оставайтесь собой», «Волочкова нервно курит в сторонке, она так не сможет!», «Шикарно, куда там Волочковой!», «Красивая, нет слов», — пишут они в комментариях.

Отметим, что Волочкова стала практически живым мемом социальных сетей благодаря своей любви к снимкам на шпагате. Практически в каждом втором кадре бывшая балерина не упускает возможности похвастаться своей пластичностью, причем делает это в самых неожиданных местах, что постоянно становится предметом для шуток.

Она даже пообещала помочь со шпагатом певице Ольге Бузовой, которая безуспешно попыталась повторить фирменный трюк Волочковой. Согласилась ли Бузова записаться к Волочковой на мастер-класс, пока остается неизвестным.