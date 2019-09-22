Цискаридзе удивился размеру своей пенсии

Москва, 22 сентября. Артист балета, руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе удивился сообщениям в СМИ о размере своей пенсии.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Цискаридзе заявил, что уже давно вышел на пенсию и с тех пор ни разу ее не снимал.

«Я не знаю, сколько она. Я с 33 лет, по-моему, получаю пенсию. Она просто копится», — сказал артист балета.

Ранее представители СМИ сообщили, что Цискаридзе получает пенсию в 12 тысяч рублей. Сам экс-солист Большого театра отметил, что не понимает, откуда у журналистов такая информация. Цискаридзе подчеркнул, что сам не знает размер своей пенсии.

Напомним, ранее СМИ раскрыли размеры пенсий российских звезд. По информации изданий, они не превышают 50 тысяч рублей. Наибольшей пенсией может похвастаться заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная (50 тысяч рублей).

Чуть меньше пенсия у 70-летней певицы Аллы Пугачевой — 47 тысяч рублей. Госвыплаты 57-летней певице Алене Свиридовой составляют 41 тысячу рублей, а 82-летнему ученому и телеведущему Николаю Дроздову — 30 тысяч рублей. Размер пенсии 55-летней певицы Лолиты равняется 21 тысяче рублей. Около 14 тысяч рублей получает 57-летняя телеведущая Роза Сябитова, 12 тысяч — Николай Цискаридзе.