Киев, 22 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», регулирующей проведение выборов в Донбассе, не существует.

«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой «формулы Штайнмайера», с кем-то якобы согласованной, не существует», — заявил он в эфире украинского Пятого канала.

Напомним, экс-глава МВД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предлагал ввести выборы в Донбассе и предоставить региону особый статус. При этом местное самоуправление, согласно его инициативе, предлагается ввести не через две недели после выборов, а непосредственно в день голосования.

Порошенко, еще занимая президентское кресло, заявлял, что планирует провести выборы в Донбассе до марта 2020 года.

Ранее помощник действующего президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что «формула Штайнмайера» ляжет в основу законопроекта о выборах в Донбассе. Он уточнил, что имплементацию «формулы» проведут в несколько этапов, а весь процесс будет доноситься до украинцев.

При этом на минувшей неделе представители Украины на заседании контактной группы в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера». Таким образом, принятие решения о разведении сил в населенных пунктах Петровское и Золотое было сорвано. Полпред России в контактной группе Борис Грызлов тогда заявил, что Киев сорвал договоренности «нормандской четверки».

Гражданская война началась на Украине в 2014 году, когда ЛНР и ДНР объявили о своей независимости после госпереворота на Украине. Киевские власти начали проводить против республик военную операцию, ее жертвами, по последним данным ООН, стали уже более 10 тыс. человек.