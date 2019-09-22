Мировая премьера балетного спектакля «1234» на сцене БДТ в Петербурге. ФАН-ТВ

Проект «1234» — танцевальный эксперимент, в котором участвуют танцоры ведущих российских театров и хореографы из четырех стран.

Значение и магия чисел — вот, что лежит в основе сюжета современного спектакля. Четыре части, четыре цифры, смысл которых рассказывают герои на языке танца. Автор экспериментального проекта, лауреат международных конкурсов, солист и хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов.

«Идея — объединить хореографов из четырех стран и создать единый спектакль, чтобы это было не четыре разных спектакля, а чтобы это была одна концептуальная работа, которая бы показала нам, как хореографически отличается одна страна от другой сегодня, и вывести на диалог, соответственно, зрителя, чтобы зритель сам смог догадаться, кому принадлежит какая часть», — рассказал Юрий Смекалов, хореограф.

Для создания спектакля Юрий Смекалов пригласил еще трех хореографов из Израиля, Германии и Португалии. Он уже был с ними знаком, посещал их мастер-классы, и отметил, что язык танца молодых современных хореографов ему близок.

Они же за дело взялись охотно, идею российского балетмейстера поддержали. И отметили, насколько было интересно работать с нашими танцорами.

«У русских артистов самое кипящее сердце, из тех, что я когда-либо встречала, то, насколько они воспринимали новую информацию, все новые идеи, которые я давала, с какой любовью и любопытством они это делали. Мне очень понравилось, что они всегда стремятся к лучшему, особенно это касается этого проекта», — поделилась Яэль Цибульски, хореограф.

Участие в балетном спектакле принимали танцовщики ведущих российских театров. Каждый из них владеет многими направлениями. Соединить знакомое, открыть для себя новое — они были готовы к любым экспериментам современных хореографов.

«Сказать, что это было просто, я не могу, то был очень сложный процесс, не только потому, что разная пластика и того, как они выстраивают свой процесс, как они создают сам спектакль. Сложность заключалась в том, что сейчас уже выходя на сцену, первая и вторая часть, между ней где-то две минуты, также как и между третьей и четвертой. Тебе надо в секунду перестроиться, и перестроить свое тело, свое сознание, сделать абсолютно что-то новое, не такое как в первой части, второй, это достаточно сложно», — говорит Виктория Литвинова, артистка балета.

На сцене Большого драматического театра имени Товстоногова спектакль покажут дважды.