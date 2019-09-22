Милонов объяснил, почему малолетние россияне ругаются матом

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал, как можно отучить детей сквернословить. По его словам, он испытал этот метод с одним из воспитанников детского дома.

«Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается», — заявил Смирнов, его слова приводит «Говорит Москва».

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей с сожалением констатировал, что мат окружает россиян практически повсюду. Для того, чтобы искоренить данную проблему, необходимо пересмотреть систему воспитания детей.

«Сквернословие, к сожалению, окружает нас на улице и в повседневном мире. Уничтожить его хотелось бы, но это, к сожалению, практически нереально. С другой стороны, бактерии, которые нас окружают, не оказывают на нас воздействия, потому что у нас есть защитная система», — говорит член нижней палаты парламента.

Что касается насилия, он счел эту меру избыточной и подчеркнул, что нецензурную лексику пропагандируют средства массовой информации, подконтрольные Западу.

«А «по роже»… Дмитрий — известный «педагог». Но поможет ли это? Если бы это было так легко, то тогда все бы ходили с разбитыми рожами и делали все правильно. К сожалению, это так не работает. Но вот то, что у нас многие ориентирующиеся на Запад СМИ всячески пропагандируют сквернословие в качестве новой нормы, действительно печально. Потому что они пытаются таким образом воздействовать на моральный дух в нашей стране через пропаганду и сквернословие», — резюмировал Виталий Милонов.

Ранее Смирнов рассказал, как решить проблему абортов в России. По его словам, граждане страны должны следовать постулатам Священного писания. Ведь лишение ребенка жизни может привести к проблемам со здоровьем у самой женщины.