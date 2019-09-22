Петросян отдохнул за полмиллиона рублей с молодой возлюбленной в Париже

Москва, 22 сентября. Известный российский юморист Евгений Петросян в Париже 16 сентября отпраздновал свой 74-й день рождения в компании возлюбленной Татьяны Брухуновой.

Недельное проживание в столице Франции обошлось Петросяну в крупную сумму — около полумиллиона рублей. Об этом пишет «СтарХит».

По данным издания, пара остановилась в элитном отеле, который расположен в центре города. Пара устроила прогулки по Версалю, Монмартру. Кроме того, в их туристическую программу вошло посещение представления «Мулен Руж» и Эйфелевой башни.

Напомним, Петросян и Степаненко развелись в прошлом году. По данным СМИ, семья распалась из-за новой возлюбленной юмориста Татьяны Брухуновой. С расторжением брака у Петросян и Степаненко проблем не возникло,однако решение вопроса о разделе 1,5-миллиардного имущества дается им гораздо сложнее. В окружении звезд ходят слухи, что за самую дорогую часть имущества — коллекцию антиквариата — борется не Степаненко, а дочь Петросяна от первого брака Викторина Петросян.

Ранее сообщалось, что домработница Евгения Петросяна рассказала о следах черной магии, которые, по ее мнению, оставила в доме бывшая супруга юмориста Елена Степаненко. По ее словам, в момент расставания Петросяна и Степаненко она стала находить в их доме пугающие предметы: куклу вуду и воткнутые в косяк двери иглы.