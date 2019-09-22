Работники отеля в Тунисе взяли в заложники туристов

Тунис, 22 сентября. Сотрудники одного из отелей в Тунисе взяли в заложники туристов, потребовав повторно оплатить путевки. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Сотрудники отеля Les Oranges закрыли все выходы, заблокировав постояльцев на территории гостиницы. При этом работники отеля отказались пускать на территорию автобусы, которые должны были доставить туристов в аэропорт.

«Мы не можем выйти. Это захват заложников как он есть», — рассказал британский турист Райан Фармер.

British holidaymakers in Tunisia 'held hostage' in their hotels as Thomas Cook nears collapse https://t.co/lCChhz1TCN — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 22 сентября 2019 г.

Причиной данного инцидента стали финансовые трудности британской туристической компании Thomas Cook. Сотрудники отеля опасаются, что британская компания не сможет с ними расплатиться, поэтому решили потребовать деньги с туристов. На фоне роста конкуренции и падения прибыли компания Thomas Cook накопила долги на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. В настоящее время руководство компании ведет переговоры с кредиторами и акционерами, чтобы спасти туроператора.

Финансовые трудности туроператора могут стать причиной возникновения проблем для 600 тысяч туристов, которые имеют на руках путевки Thomas Cook.

Напомним, кризис в Тунисе начался после событий «арабской весны» в 2011 году. Неконституционная смена власти в Тунисе привела к краху экономики, росту безработицы и преступности. Кроме того, в Тунисе неоднократно происходили террористические атаки. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения, который был введен после атаки боевиков в провинции Сус, жертвами которой стали 40 иностранных туристов.