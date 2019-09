Работники отеля в Тунисе взяли в заложники туристов

Тунис, 22 сентября. Сотрудники одного из отелей в Тунисе взяли в заложники туристов, потребовав повторно оплатить путевки. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Сотрудники отеля Les Oranges закрыли все выходы, заблокировав постояльцев на территории гостиницы. При этом работники отеля отказались пускать на территорию автобусы, которые должны были доставить туристов в аэропорт.

British holidaymakers in Tunisia 'held hostage' in their hotels as Thomas Cook nears collapse https://t.co/lCChhz1TCN