Соловьев заявил, что политика для «оппозиции» — лишь бизнес

Москва, 22 сентября. Российская оппозиция никак не может объединиться в единую политическую силу, поскольку у нее нет внутреннего стержня. Такое мнение высказал известный телеведущий Владимир Соловьев, комментируя незаконные митинги в Москве, которые закончились лишь к сентябрю.

По его словам, у нынешнего поколения либералов нет принципов и какой-то программы действий. Вся их идеология строится исключительно на разрушении установленного порядка, однако они не способны предложить ничего взамен, кроме абстрактной модели Запада, которая в реальности работать не будет.

Соловьев уверен, что так называемая «оппозиция» руководствуется лишь двумя чувствами — ненавистью и завистью. Ненавистью к действующей власти, которая их «не пригрела», и завистью к тем, кто получил важные государственные посты. Это объясняется тем, что в рядах оппозиции много «выпавших из гнезд» — бывших чиновников и политиков, пишет «Политика сегодня».

При этом ненависть и зависть оппозиции распространяются также и на ближайших соратников. Так, например, блогера Алексея Навального тяготит интеллектуальное превосходство ведущей «Эха Москвы» Евгении Альбац, а блогера Юрия Дудя — мещанство Навального. Собчак считает себя выше «кудахтающих персонажей» все того же «Эха», а Оле-Конституции (девушка, зачитывавшая ОМОНу статью конституции о праве на мирное собрание) не нравится элитарность Собчак. При этом бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский недоволен связью Навального с коммунистами.

«Интеллектуальные дискуссии с оппозицией бессмысленны, так как для подавляющего большинства борцов с властью эта активность всего лишь бизнес и тусовка с заграничными семинарами. Эти люди о разрушении, не о созидании», — пишет Соловьев в своем Telegram-канале.

Ранее специалист по политическому пиару Сергей Наумов заявил, что митинги оппозиции стали протестами против здравого смысла.По его словам, сегодня россияне стали хорошо ориентироваться в политической повестке и не хотят, чтобы в России повторился украинский майдан, а потому митинги оппозиции собирают так мало людей.