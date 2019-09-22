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Лиза Галкина показала, как они с братом Гарри болеют за сборную России

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Лиза Галкина показала, как они с братом Гарри болеют за сборную России

Москва, 22 сентября. Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза опубликовала видео, как они с братом Гарри болеют за сборную России.

Маленький ролик, появившийся на ее странице в Instagram, представляет нарезку из нескольких записей. На одном ее отец снимает их совместный летний отдых, на другом Лиза кричит, чтобы мама посмотрела на полярную звезду и корабль.

Несколько видео посвящены футболу: сначала на экране появляется Гарри, скандирующий футбольную кричалку «Оле-оле-оле! Россия вперед!», а следом уже можно видеть, как вся семья смотрит матч российской сборной, показан момент гола и тренер Станислав Черчесов, победно вскидывающий руки.

Все кричат от счастья, а на заднем плане можно слышать слова Аллы Борисовны: «Не зря я молилась, не зря».

В многочисленных комментариях подписчики назвали Лизу и Гарри «лапулечками и красотулечками», «правильными детьми» и «классными ребятами».

Напомним, двойняшек Пугачевой и Галкина родила суррогатная мать. Недавно они отметили свое шестилетие. Поздравляли звездных детей Филипп Киркоров, продюсер, композитор Игорь Крутой, Николай Басков, певица Наташа Королева, актриса Алика Смехова, Светлана Лобода.

Новые фото и видео с подрастающими малышами постоянно публикует в соцсетях их отец, и они всегда приводят подписчиков в полный восторг. Правда, как отмечает портал «Дни.ру», недавно Галкин показал, что может быть и строгим отцом.

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