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Тело девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в подъезде дома в Саратове

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Тело девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в подъезде дома в Саратове

Саратов, 22 сентября. Тело молодой девушки, которой нанесли 50 ножевых ранений, нашли в подъезде дома в собственной луже крови в Саратове.

Труп 18-летней жительницы Саратова нашли в луже крови в подъезде дома, который расположен на улице Вишневая. Об этом пишет портал «Регион 64» со ссылкой на собственные на источники.

По предварительным данным, злоумышленник нанес жертве порядка 50 ножевых ранений. Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, которого подозревают в совершении убийства, по горячим следам. К настоящему моменту точно неизвестно, знакомы ли были 18-летний юноша и девушка.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. По одной из версий следствия, злоумышленник убил молодую девушку из-за денег.

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