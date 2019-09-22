Посольство РФ в Камеруне сообщило о состоянии освобожденных моряков

Берлин, 22 сентября. Российские моряки, захваченные в плен пиратами возле камерунского побережья в середине августа, освобождены, на данный момент они находятся в Германии и в ближайшее время отправятся домой. Об этом говорится в сообщении посольства России в Камеруне, опубликованном в социальной сети Facebook.

«Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа, освобождены. Данную информацию подтверждает компания-работодатель», — следует из сообщения.

В дипломатической миссии уточнили, что жизни и здоровью граждан РФ ничего не угрожает.

Напомним, возле берегов Камеруна в прошлом месяце пираты атаковали принадлежащее немецкой фирме MarConsult Schiffahrt грузовое судно «Мармалайта», следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Бандиты похитили восемь человек, в том числе трех граждан РФ из Северной столицы, Владивостока и Мурманска. Ранее источник РИА Новости сообщил, что похищены также четыре филиппинца и украинец, все пленные содержались в более-менее нормальных условиях в Нигерии.