Геращенко заявил о готовности начать расследование против Байдена

Киев, 22 сентября. Бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Киев готов расследовать дело о связях сына американского политика Джо Байдена с украинской газовой компанией Burisma Holdings.

По его словам, в настоящий момент никаких следственных действий не проводится, однако украинские специалисты готовы организовать проверку, если такой запрос поступит.

«Мы не расследуем дело Байдена на Украине, так как мы не получили ни одного официального запроса на это», — отметил Геращенко.

Бывший советник главы МВД полагает, что президент США Дональд Трамп в настоящее время ищет компромат на Джо Байдена, чтобы отомстить ему за своего сторонника Пола Манафорта, который получил почти 4 года тюрьмы за дело о налоговом и банковском мошенничестве.

Напомним, что в 2014 году сын бывшего вице-президента США Хантер Байден вошел в совет директоров Burisma Holdings и занял пост директора юридического отдела компании. После этого Белый дом начали критиковать за конфликт интересов, ведь именно в это самое время американская администрация проводила активную политику по снижению зависимости Украины от российского газа.

В 2016 году бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин начал антикоррупционное расследование в отношении Burisma Holdings, в ходе которого было установлено, что с весны 2014 года по осень 2015 года украинская компания регулярно переводила фирме Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC более 166 тысяч долларов в месяц.

Очередной скандал вокруг Хантера разгорелся в январе 2018 года, когда стало известно, что Джо Байден потребовал от экс-президента Украины Петра Порошенко уволить Шокина. В противном случае американский политик угрожал заблокировать Киеву получение 1 млрд кредитных гарантий от США. По словам Трампа, требования Байдена отправить в отставку Шокина — это «полная катастрофа».