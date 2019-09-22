В Госдуме объяснили, почему Шойгу прав в вопросе обязательного призыва в армию

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу оценил вероятность отмены призыва на военную службу в стране. По его словам, такая вероятность существует, однако это неправильно, потому что в любом суверенном государстве должен иметься, помимо профессиональных военных, мобилизационный резерв из числа граждан.

«В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — сказал Шойгу.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей полностью поддержал точку зрения руководителя Минобороны РФ.

«Если мы будем рассматривать данный вопрос в рамках мировой истории, то это может произойти [отмена призыва] лет через 300-400. Мы постепенно идем к отмене срочной службы», — говорит политик.

По словам депутата ГД, вопрос поднимается уже не в первый раз, а срочная армия необходима России.

«Это такой вопрос, который периодически встает, но он ни к чему не приведет. Я вообще не понимаю, почему он возникает. Что такое срочная служба? Это подготовка мобилизационного ресурса страны. Стоит отметить, что у нас существует огромное количество молодых людей, которые по закону имеют возможность не служить в армии», — рассуждает член нижней палаты парламента.

Срочники, подчеркнул он, и так имеют возможность заключить контракт и служить на благо Родины. Особенно это актуально для тех видов войск, которые наиболее востребованы государством.

«Те, кто проходят срочную службу, имеют право заключать контракт через шесть месяцев после начала ее прохождения. Это актуально для воздушно-десантных войск, которые должны находиться в постоянной боевой готовности, для тех подразделений, которые принимают участие в реальных боевых действиях. Естественно, в этих случаях служба должна быть только по контракту», — продолжает первый зампред комитета ГД по обороне.

Депутат ГД напомнил гражданам России факты, которые имели место в истории не только России, но и других государств.

«В некоторых странах срочную службу отменяли, но потом возвращали. Это неизбежно. Необходим мобилизационный ресурс, который был бы способен стрелять из автомата, занимать позицию для стрельбы. То есть люди, которые имеют хотя бы элементарные навыки службы в армии. Потому что в случае необходимости они всегда готовы встать на защиту своего Отечества», — отмечает политик.

Резюмируя сказанное, он также отметил важность срочной службы в армии.

«Это же не воинская повинность, как это было при царях, при императорах, когда страна постоянно воевала. Сейчас у нас есть высокоточное оружие, спецсредства», — заключил Александр Шерин.

Ранее Шойгу раскритиковал главу Счетной палаты Алексея Кудрина за то, что тот обвинял оборонное ведомство в излишних расходах.