Названа новая возможная причина болезни Заворотнюк

Москва, 22 сентября. Российская актриса Анастасия Заворотнюк нарушила законы природы, родив третьего ребенка. Об этом заявила нумеролог Евгения Белова.

По ее словам, звезда сериала «Моя прекрасная няня» сошла со своего предначертанного пути. Это и привело к тяжелой болезни. Злокачественную опухоль диагностировали сразу после того, как актриса перенесла процедуру ЭКО. Нумеролог также отметила, что «у Анастасии не должно было быть третьего ребенка».

«Новая жизнь привела к нарушению законов природы и отступлению от своего пути. Из-за этого она заболела», — цитирует Teleprogramma.pro Белову.

С точки зрения нумеролога, если бы Заворотнюк отказалась от планов рожать, то у нее не было бы проблем со здоровьем.

Напомним, Заворотнюк незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Кандидат медицинских наук, врач гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, директор Центра репродукции и генетики «Фертимед» Маргарита Аншина подчеркнула, что информация о развитии последней стадии рака головного мозга у российской актрисы из-за ЭКО может не соответствовать действительности.

Журналист и друг Заворотнюк Сергей Майоров рассказал, что в СМИ сильно преувеличивается информация о тяжести состояния актрисы. В СМИ ранее появились сообщения, что у актрисы диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Однако к настоящему моменту официальной информации о здоровье Заворотнюк не поступало.