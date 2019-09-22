Сирия, 22 сентября. «Нусра»*** разгоняет протестующих жителей в Идлибе при помощи водометов. Курды продолжают производить аресты гражданских лиц в Хасаке у границы с Турцией. ИГ1 взяло на себя ответственность за взрыв в Багдаде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления на запад провинции Даръа.

«Джебхат Аль-Ватания лили Тахрир»: подверглась междоусобным стычкам в Африне.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за организацию взрыва в городе Кербела в иракском Багдаде.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под огнем САА на границах «Большого Идлиба»; столкнулась с протестами гражданских лиц в Идлибе.

Курды: задержали более 20 человек в городе Рас Аль-Айн в Хасаке.

Провинция Алеппо

Новостной портал Baladi-News сообщает о том, что в Африне вновь произошли междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции. В борьбу вступили боевики различных бандгрупп, действующих в составе протурецкого формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». В результате столкновений, развернувшихся в одном из районов населенного пункта Джандарис, был убит ребенок. Кроме того, один из местных жителей получил ранения. О причинах вооруженного конфликта пока ничего неизвестно. Предполагается, что спор возник из-за разногласий в разделе награбленного имущества. Напомним, местные активисты нередко публикуют сообщения о грабежах и похищениях гражданских лиц в кантоне протурецкими джихадистами.

Провинция Даръа

В провинцию Даръа были направлены дополнительные силы Сирийской арабской армии (САА). Как передает информационный портал Step News Agency, подкрепления были переброшены на запад провинции, где в последнее время наблюдается активизация вылазок неизвестных исламистов. Кроме того, недалеко от окраины Даръа в соседней Эль-Кунейтре накануне был сбит неопознанный беспилотник, ввиду чего, как сообщалось ранее, САА привела свои войска в состояние повышенной боеготовности. Более подробные сведения в настоящий момент уточняются. Напомним, юго-запад Сирийской Арабской Республики (САР) был полностью зачищен от исламистов вооруженной оппозиции и связанных с ИГИЛ1 бандформирований в результате операции «Базальт», которая проводилась с июня по июль 2018 года.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе не утихают перестрелки между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), в ответ на продолжающиеся обстрелы боевиков в районе города Аль-Хубейт Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по военным объектам группировки «Джебхат Ан-Нусра»1*** в окрестностях населенного пункта Маарет-Хурма. Сведения о нанесенном джихадистам уроне в живой силе или технике пока выясняются.

По информации военного источника в сети Twitter (Monika_Mnemonik), «Тахрир Аш-Шам» также вступила в противостояние с мирным населением. Жители продолжают выходить на демонстрации, осуждая противоправные действия исламистов. Радикалы, в свою очередь, разгоняют протестующих при помощи водометов, установленных на пожарных машинах.

Провинция Хасака

Вслед за проводимыми курдами арестами в Ракке возобновились задержания и в Хасаке. Согласно данным Twitter-канала (FoxJapen), «Демократические силы Сирии»**** (SDF) взяли под стражу 21 человека из города Рас Аль-Айн, расположенного вблизи турецкой границы, после чего их направили на тренировочные базы группировки в рамках принудительной мобилизации. Таким образом, курдские отряды до сих пор базируются в приграничных с Турцией районах, что противоречит условиям американо-турецкого соглашения о создании так называемой безопасной зоны.

Ирак

Стало известно о том, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за организацию взрыва в городе Кербела к юго-западу от Багдада, о котором сообщалось накануне. О причастности боевиков к установке СВУ заявил подконтрольный террористической группировке медиапортал «Аль-Амак». Напомним, на бомбе, заложенной радикалами, подорвался автобус, в результате чего погибли 12 мирных жителей, еще пять человек получили ранения. Таким образом, подпольная деятельность «спящих ячеек» ИГ все еще представляет существенную угрозу для безопасности населения, хотя о полной зачистке территорий страны от ИГИЛ было объявлено еще в конце 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.