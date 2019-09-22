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Давид Манукян рассказал о своих отношениях с Бузовой

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Давид Манукян рассказал о своих отношениях с Бузовой

Москва, 22 сентября. Российский блогер Давид Манукян (DAVA M) рассказал о характере отношений с ведущей скандальной телестройки «Дом-2» Ольгой Бузовой. Оказалось, что его и исполнительницу связывает только работа, а не романтические отношения.

«Мы были знакомы заочно, а потом Ольга позвонила и предложила сняться в клипе. Предложение стало неожиданным, но приятным. Я получил много опыта, увидел, как работает человек, который действительно любит свою работу», — признался блогер.

Впрочем, многочисленные сообщения о том, что между ним и певицей Бузовой закрутился роман, Манукян оставил без внимания.

«В Сети много слухов, не всем стоит верить. Оля — завидная холостячка», — обратил внимание он.

Манукян активно развивает свой блог, на его страницу в социальной сети Instagram подписались свыше 7 млн фолловеров. Артист в течение какого-то времени зарабатывал на жизнь танцами, но решил кардинально сменить род деятельности.

Ранее бывший супруг певицы, дизайнера и ведущей Бузовой Дмитрий Тарасов объяснил, почему когда-то бросил ее ради модели Анны Костенко. На своей странице в социальной сети Instagram футболист опубликовал снимок со своей супругой, которая во второй раз беременна. Рядом с фотографией экс-игрок «Локомотива» написал о том, что никогда не предаст возлюбленную.

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Источник: Teleprogramma
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